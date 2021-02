Relación bilateral con España no está en riesgo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la relación bilateral esté en riesgo luego de que enviara una carta al Rey de España para pedir una disculpa por los agravios registrados en la Conquista, sucedida hace 500 años.

No, no, no, para nada, no se pone en riesgo (relación bilateral). Este es un asunto de voluntades y de conciencia de cada quien”, respondió ante cuestionamientos de la prensa.



En conferencia matutina, López Obrador apuntó que esta petición abre la posibilidad de la revisión de nuestra historia y aseguró que no busca ninguna confrontación con el gobierno de España ni con ningún otro.

No en el afán de encono, sino buscando que todo esto que se mantiene como corrientes subterráneas, salga a la superficie, que todos podamos pedir perdón y reconciliarnos”, afirmó.



Rechazó que se vaya a cancelar el festejo de los 200 años de la Independencia que está programado para 2021.

Asimismo comentó que no ha descartado hacer reclamos similares a Francia y Estados Unidos más adelante.

Luego de que España mostrara su rechazo a la petición de disculpa, el mandatario mexicano manifestó que “con esto, se va a saber qué sucedió hace 500 años, cómo se dieron los hechos, si hubo agravios o no hubo agravios, si, como estamos planteando, es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad”.

