Reino Unido recomienda no viajar a México y lo pone en lista roja por covid

Ante el aumento de contagios por covid-19 y la propagación de la variante Delta, Reino Unido incluyó a México en la lista roja de acceso por la pandemia, con esta medida estará prácticamente restringida la entrada a territorio británico a las personas provenientes de vuelos desde suelo mexicano. Este país europeo también recomendó a sus ciudadanos no viajar a México.

A través de comunicado, la embajada británica señaló que México fue incluido en este listado debido al alto riesgo para la salud pública de sus habitantes por las variantes de covid conocidas de preocupación.

''Variantes de alto riesgo bajo investigación o como resultado de una prevalencia muy alta de Covid 19 en el país o territorio", detalló el gobierno británico en su sitio web.

En tanto, las personas con ciudadanía o residencia británica (incluyendo visas de más de seis meses de duración) deberán realizar una cuarentena en una instalación aprobada por el gobierno durante 10 días, asumiendo ellas mismas los costos.

Los países incluidos en la lista roja son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Georgia, Isla Reunión, Mayotte y México.

Los cambios de clasificación en las listas de viajes fueron realizador por el Centro Conjunto de Bioseguridad del Reino Unido (JBC por sus siglas en inglés) con el objetivo de "ayudar al público a comprender los riesgos para la salud pública de viajar a diferentes destinos.

Ante estas medidas, la Sección Consular de la Embajada de México en Reino Unido informó que solo se le permite el ingreso a Inglaterra a nacionales británicos o irlandeses, así como a quienes sean residentes en el Reino Unido, provenientes de México.

"Por lo anterior se recomienda no realizar viajes o posponer sus planes, así como contactar a su línea aérea para realizar los cambios necesarios.

México se encuentra en medio de la tercera ola de covid-19, lo que ha vuelto a encender las alertas en varias partes del país, ubicando a la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Sonora como las 10 entidades, donde se reporta el mayor número de defunciones y contagios.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas hubo 611 muertos y 20 mil 685 contagios nuevos, alcanzando un nuevo récord de contagios.





