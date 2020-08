Reinfección por covid llegó a México; médico residente, el primer caso

Una médico residente es el primer caso de reinfección de covid-19 que se conoce en México, este hecho fue revelado por Constantino López-Macías, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del IMSS. Destacó que la buena noticia es que todo indica que podrían no volver a tener síntomas de la enfermedad.

Al participar en el Webinar "Inmunidad a Sars-CoV2 en México", el especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social habló sobre la respuesta del cuerpo al covid-19 y señaló que al menos una mexicana se volvió a infectar de este virus.

"Los reportes que se tienen es que se puede reinfectar la persona, el caso de China, los reportados recientemente. Nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, se recuperó, volvió a exponerse, pero no desarrolló síntomas entonces consideramos, creemos, que esta inmunidad puede a lo mejor no prevenir la infección, pero prevenir la enfermedad", dijo López-Macías.

"El caso reportado y la observación con la residente, vimos que puede tener el virus, pero no desarrollar síntomas, quiere decir que están protegidos, pero no sabemos si lo van a poder transmitir. Malas noticias, te puedes reinfectar, en algunos casos, porque no sabemos si esto pueda ocurrir para todas las personas. Buenas noticias, no les ha dado la enfermedad a ellos", detalló.

El caso de esta médico residente es el primero de reinfección de coronavirus que se conoce en México, de acuerdo con lo que explicó el especialista, lo que pudieron detectar es que volvió a contagiarse del virus Sars-CoV2, pero ya no desarrolló la enfermedad de covid-19, es decir, fue asintomática.

López-Macías señaló tambien en el webinar organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que la inmunidad de grupo se va a ir creando conforme haya más personas que hayan generado anticuerpos contra el virus Sars-CoV2.

Destacó también que no se sabe cuánto tiempo puede durar esta respuesta inmune, lo que se sabe hasta ahora con base en la literatura y las investigaciones es que la respuesta de los anticuerpos IgG perdura hasta los 6 meses después del inicio de síntomas.

Respecto a la mejora de la enfermedad por anticuerpos, el especialista del Seguro Social dijo que todavía falta conocer con mayor detalle cómo influyen las infecciones previas, la reinfección, las terapias con plasma y las vacunas.