Regular redes sociales, sí, pero sin que se meta el Estado: especialistas

La iniciativa para regular el actuar de las redes sociales en México, impulsada por Morena en el Senado, debe estar basada en la defensa del derecho a la libertad de expresión y no en la intervención directa del Estado para limitar el actuar de las empresas privadas, alertaron especialistas consultados por La Silla Rota.

La propuesta de reforma para regular a las empresas de redes sociales en México fue anunciada la semana pasada, durante la reunión plenaria de su grupo parlamentario; pero luego de que Twitter decidiera suspender varias cuentas en apoyo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador

En entrevista, Fernando Cota, especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aseguró que la regulación debe garantizar la libre competencia entre las empresas del ramo, así como condiciones igualitarias para los usuarios.

"Las empresas generadoras de redes sociales por Internet no pueden ser quienes dicten el discurso de lo público, que no deben abusar; pero saldría peor que el Estado regulara las acciones de un privado.

"La falta de un órgano regulador en la materia es lo de menos, podría hacerlo la Cofece o el IFT y también es lo de menos; lo importante es que el gobierno no utilice esta discusión para acotar a las empresas, así no tiene caso regular", dijo Cota.

Luz Helena Orozco, quien trabaja el tema para la Universidad de Oxford, aseguró que cualquier regulación de ese tipo debe tener base en las recomendaciones y normas internacionales, así como garantizar que pase por un debate amplio en el Congreso.

"Habría que ver primero la iniciativa, para verificar el sentido en que se presenta, pero esto no debe servir de pretexto para que el Estado regule la libertad de expresión. Tenemos que ser cuidadosos para que salga peor el remedio que la enfermedad", detalló

En 2014, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó, a través de su cuenta de Twitter y en un evento en San Cristóbal de la Casas, Chiapas, una reforma de regulación a Internet que en ese momento impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Sería el colmo que censuraran el Internet. ¿Acaso no les basta el control omnímodo que ejercen sobre los medios comunes de información?", criticó en redes sociales; mientras que en un mitin político acusó al expresidente priista de actuar como un "dictadorcito".

UNA REFORMA QUE GARANTICE DERECHOS

Ambos especialistas en materia legal coincidieron en que una regulación a las empresas que crean redes sociales es necesaria en México, además de generar un gran nicho de mercado, porque manejan datos personales de los ciudadanos.

Para Luz Helena Orozco, una ley en la materia debe exigir cuentas claras a las empresas de redes sociales para que transparenten sus procesos y el uso de los datos personales de sus usuarios, que además ya protege la Ley de Protección de Datos Personales.

"Todo lo que implique garantizar derechos de la ciudadanía puede caber en una iniciativa como esa. El gobierno ya tiene restricciones, muy excepcionales, a la libertad de expresión, y esas nunca deberían ampliarse.

"Sí se debería obligarse a las empresas a trabajar con parámetros claros, que sean más transparentes con sus procesos y de políticas para bajar contenidos de los usuarios; pero no que éstas sean reguladas por un organismo del Estado", dijo.

Para Fernando Cota, una reforma que pretenda garantizar el derecho a la libre expresión en redes sociales, debe estar dictada por la Constitución y regulada por una ley secundaria, que sancione a las empresas que incumplan la política.

"En la Constitución debe garantizarse ese derecho, como ya lo está, pero especificarse el caso que nos ocupa. Que se establezca, en la Carta Magna, que las empresas privadas no pueden censurar las expresiones de ningún ciudadano, sólo contenido ilegal.

"En caso de que las empresas incumplan lo establecido, que en la ley se impongan sanciones. El corazón de esta iniciativa debe estar en la garantía de derechos y en evitar abusos por parte de estas organizaciones, no en darle más poder al Estado", expresó.

Aún así, para Luz Helena Orozco, hay asuntos más urgentes para garantizar la libertad de expresión en México, como garantizar la protección a periodistas desplazados y que desde el poder y la clase política deje de estigmatizarse el trabajo periodístico.

En conferencia de prensa, este lunes, Ricardo Monreal aseguró que su propuesta busca proteger el derecho a la libertad de expresión; pero adelantó que será a partir de modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

"No es censurar, no es eliminar, no es obstaculizar el derecho a la libre expresión de las ideas, al contrario, protegerlo y que no sea un ente privado -por muy poderoso que sea- el que decida qué personas y qué contenido suprimir de su red.

"Es propiedad de la nación y, por esa razón, el regularlos ayuda a que todos estén en condiciones similares para la prestación del servicio público, que es el de información, el derecho a la información y el derecho a la manifestación y la expresión de ideas", dijo.