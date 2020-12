Regulación en outsourcing, más riesgos con la IP y advertencias de EU

El acuerdo firmado entre gobierno federal, empresarios y sector obrero para regular las malas prácticas del outsourcing podría fracturar la relación con el sector privado, pues el tema es solo uno más en la lista de pendientes que la denominada cuarta transformación tendría con el sector. Además, de no concretarse en febrero una legislación más completa al respecto, podría causar roces con el gobierno del presidente electo Joe Biden. Así lo consideraron expertos consultados por La Silla Rota.

2020 no sido un buen año para ellos; aunque el debate por el outsourcing comenzó en septiembre de 2019 fue hasta este año que se concretó y se prolongará hasta febrero de 2021 cuando el congreso legisle al respecto. Pero hay otros antecedentes: hubo empresarios que pasaron por la oficina de la fiscal de Hierro, Raquel Buenrostro, quien los puso al día con el pago de impuestos, los casos más sonados Walmart y Chedraui. "Impuestos atrasados hemos cobrado en los últimos dos años", dijo hoy presidente, "por un total de 750 mil mdp".

Enfrentaron también los efectos económicos de la pandemia por covid sin recibir apoyos económicos del gobierno, pero los despidos fueron inevitables; poco más de un millón según cifras del IMSS mientras que en el sector informal la cifra es incierta. Aunado a eso la Cámara de Diputados aprobó hoy las reformas a la ley de pensiones para que los patrones incrementen gradualmente, junto la Tesorería, el aumento para el sistema de ahorro para el retiro. Se encuentran además en el inicio de una negociación con el sector sindical y obrero para aumentar el porcentaje de reparto de utilidades (que en este momento se encuentra en el 10%) y falta la negociación para el aumento del salario mínimo (16% en 2019 y 15% este año).

Quizá por eso, de brazos cruzados el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Lomelí, esperó esta mañana la aparición del presidente López Obrador en su conferencia mañanera. "Nos da mucho gusto tener a los representantes del sector obrero y del sector empresarial, muchas gracias por esta visita", fueron las primeras palabras del mandatario. "Lo que tiene que ver con la subcontratación y el reparto de utilidades: no se puede imponer nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho", continuó.

Después, anunció la firma de un acuerdo formal en el que establecerían pláticas "poniendo por encima el interés general" para pedir al Congreso "que nos esperen" con el fin de crear una iniciativa mejorada y enriquecida a partir de este diálogo. Nueve representantes del sector empresarial y diez líderes sindicales firmaron el acuerdo de 4 puntos que concluyó con la disposición de los empresarios para "poner orden" a la subcontratación de personal mal aplicada por algunas empresas.

"Me parece que este es el mensaje que todo México queremos escuchar y en el que todos estamos de acuerdo... los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad" dijo Carlos Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. "No hay piedras en el camino" celebró Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, uno de los sindicatos más grandes en la historia del país. Finalmente, todos, incluidos funcionarios del gobierno, firmaron el documento.

¿EN RIESGO EL SECTOR EMPRESARIAL?

José Antonio Crespo politólogo y académico del CIDE, resume así el camino empresarial en el primer tercio de este sexenio. " Los empresarios llevan dos malos años, no uno, sino dos. Desde 2019 las condiciones no eran adecuadas para nada. No están en riesgo, pero ha pasado por una política muy en contra... Es cierto que ha habido abusos, privilegios y ganancias legítimas o excesivas por la subcontratación; pero en empresas cupulares, no en pequeñas o medianas empresas. Y las políticas de López Obrador desalientan la inversión, cambian las reglas del juego y ponen reglas nuevas que puede ser muy bonitas y justas en abstracto, pero que a la hora de aplicar pueden afectar a muchas empresas y a quienes los emplean". Como contexto, puntualizó que el 90% del empleo en nuestro país surge de la iniciativa privada.

"Si no se alcanza un punto más o menos aceptable en las reglas del outsourcing, desde luego que habrá una mayor separación y distanciamiento con los empresarios", advirtió. "Y si se llega a un punto en que no les dejan salida y anuncian que tendrán que cerrar o que no podrán contratar más gente, el distanciamiento será mayor de lo que ya ha habido, que hasta ahora es bastante".

Y refiere "desde la elección de 2018 me parecía que esto se iba a parecer esto mucho al gobierno de Echeverría por que la personalidad y estilo de López Obrador me lo recuerda muchísimo. A Chávez porque fue más radical, pero Echeverría tuvo confrontación con los empresarios, le cerró muchos espacios y cometió muchas injusticias; y eso se tradujo en una crisis económica que luego se profundizó con López Portillo. Eso es lo que me parece que está pasando otra vez".

EL OUTSOURCING Y EL TMEC, ¿VINCULADOS?

Sí lo están, afirma Ignacio Martínez, coordinador del laboratorio de análisis económico de la UNAM. Como analista del tema explicó que, si el presidente no hubiera planteado la iniciativa del outsourcing, en marzo de 2021 México y los empresarios hubieran comenzado a recibir sanciones del gobierno del presidente electo en Estados Unidos, Joe Biden. "El TMEC prohíbe estas prácticas del outsourcing"; según sus números en México el número de trabajadores bajo esta modalidad no son los 4 millones que contabilizó el IMSS sino 9.3 millones pues consideró que según sus análisis fueron excluidos trabajadores del sector maquilador y jornaleros.

Contrario a la visión política, dice que desde el punto económico la firma del evento de esta mañana reabre un acercamiento entre el Ejecutivo y el sector sobre todo después de la renuncia de Alfonso Romo la semana pasada. Y consideró que la postura de Copamex (quién manifestó su desacuerdo por este pacto y defendió a través de su cuenta de Twitter la libertad de empresas y trabajadores para celebrar contrato sin restricciones y según convenga a sus intereses) no es nueva.

La @CANACINTRAMex, el @CNAgropecuario y la @Coparmex rechazamos cualquier acuerdo o iniciativa que prohiba la libertad de contratación laboral, atente contra la creación y preservación de empleos formales, y deteriore la competitividad de las empresas. #RegulaciónSíProhibiciónNo pic.twitter.com/7MM5WIzUmN — Coparmex Nacional (@Coparmex) December 9, 2020

"Siempre ha sido un organismo tradicionalmente contrario al gobierno, con Enrique Peña Nieto no firmó el acuerdo de impulso economía y con López Obrador su dirigente ha sido una de las voces más críticas", dijo. Y recordó lo ocurrido hace justo un año en la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC) ahí en Palacio Nacional, donde -desde su perspectiva-, Seade advirtió a la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, sobre el tema del outsourcing.

El subsecretario negociador para América del Norte, señaló en su discurso: "esto viene de una preocupación legítima de los demócratas... Preocupación por el término de forzar cumplimiento... La gran propuesta que se hizo, pero que nunca apareció en prensa y nos costó mucho trabajo rechazarla, fue el introducir un sistema de certificación en frontera que dijera este producto fue producido de acuerdo a los estándares laborales convenidos y dijimos no". Luego, preciso: "si hay una denuncia, hay 85 días en México para que mi querida ministra Luisa Alcalde lo resuelva, si no se procede a instalar un panel".

Con base en ello, Martínez adelantó "el 1 de marzo en Estados Unidos se presenta un documento importante, el informe comercial y la nueva agenda comercial de Estados Unidos. Si México no se apura a ratificar la enmienda al outsourcing Biden le estaría imponiendo aranceles a México por incumplir... Se estaría imponiendo un dumping laboral porque la empresa está exportando a Estados Unidos mercancías con mano de obra ilícita para Estados Unidos... Y sería la primera ocasión en que un país sanciona a otro por dumping laboral y eso está dentro del TMEC".

El analista enfatizó que desde el inicio la postura de los demócratas fue clara al oponerse a la firma del tratado; desde la actual senadora y vicepresidenta electa Kamala Harris que votó en contra; Nancy Pelosi, líder de la cámara de Representantes quien señaló en diversos momentos que México debe cumplir con su responsabilidad laboral; hasta Richard Trumka, líder de la principal central obrera en Estados Unidos, cercano al partido demócrata. Por eso durante la firma del T-MEC el presidente López Obrador agradeció "a la señora Pelosi por apoyar este acuerdo y de separar las diferencias propias de las democracias".

Martínez enfatizó que por estas razones al presidente le urge tener un nuevo esquema laboral antes del 1 de marzo. "Trump presionó en cuanto a aranceles y la cuestión migratoria, Biden lo hará por la parte laboral porque fue una de sus promesas de campaña, impulsar el empleo en Estados Unidos... Con él tendremos un fuerte proteccionismo y México estará en ese torbellino si no cumple con los artículos 23.3 y 26.6 y en el anexo 31.A del T-MEC. Ahí está esa parte de la eliminación del outsourcing".

Armando Guajardo, presidente de la comisión laboral de Coparmex, no coincide con esta postura.

"Si hay una empresa que utilice indebidamente esta figura para pagar menos o para menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores, claro que puede ser sujeta de que se presente una queja por esa razón; siempre y cuando esté dentro de los lineamientos que establece el propio tratado para presentar la queja. Y que se acredite, si se acredita ya se establecerá una sanción ¿Verdad? Pero sólo si llegara a suceder. Pero por sí mismo, por ser sólo outsourcing, no puede generar una sanción para México", subrayó.

Consideró que en general las sanciones por parte del T-MEC estarían asociadas sólo a empresas con malas prácticas de outsourcing que limiten la libertad sindical, de asociación sindical o de negociación colectiva. "El tema estaría enfocado en unas empresas o quiénes utilizan mecanismos para pagar de manera irregular a los trabajadores y que en esa medida podría ser sujetos de alguna denuncia", dijo.

Y destacó que la figura del outsourcing está reconocida en la Organización Internacional del Trabajo en su convenio 181. "Es una figura legal que ha venido utilizándose, qué bien utilizada proporciona empleo, paga seguridad social, permite flexibilidad laboral. Entonces no puede estigmatizar se ha que todo el outsourcing per se puede ser considerado como una figura que vaya a generar una sanción".

EL IMPACTO A EMPRESAS EXTRANJERAS EN MÉXICO

La regularización del outsourcing podría impactar también a expresas extranjeras en nuestro país, señaló Martínez. Y enlisto que en su mayoría son las empresas IMMEX (Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación). "Son 6 mil 307 y representan el 13% del PIB, incluyen a Ford, Chrysler, Microsoft, Bombardier, empresas que producen aquí y exportan a Estados Unidos. Involucra a los 43 municipios maquiladores de la frontera de México con Estados Unidos. Y falta que revisemos la situación de los jornaleros en la zona sur-sureste del país, también los hoteles turísticos y empresas de medios de comunicación... Y si no cumple el sector empresarial en la frontera Biden los va a parar" advirtió.

El primero de diciembre durante un foro virtual con la Concamin, en el contexto de las elecciones en Estados Unidos, Gricha Raether -representante del partido Demócrata en México- a pregunta expresa sobre el tema del outsourcing aseguró "no hay duda de que es malo para todos es que el outsourcing se demoniza de esta manera y se prohíbe. Es un movimiento peligroso para cualquier país, no sólo para México; pero siempre y cuando se respeten los lineamientos que ya están establecidos en el T-MEC y no se atente contra los intereses particulares de las empresas que están aquí en México, que vienen de parte de Estados Unidos", precisó.

Luego, insinúo "pero en el momento en el que se transgreda los derechos de estas empresas y que de alguna forma las afecten directamente, violentando este Tratado de Libre Comercio, de no mutua agresión de las representaciones de las empresas y los intereses privados de ambos países, ahí sí podría haber algún tipo de intervención. Está por verse hasta dónde quiere llegar los diferentes gobiernos en esa situación, pero es preocupante".

(MJP)