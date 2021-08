Regreso a clases "no es una necedad": Delfina Gómez

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, dijo ante la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que "no es una necedad" el regreso presencial a clases el próximo 30 de agosto.

Al participar en los "Diálogos por la Esperanza", organizados por la Dimensión de Educación y Cultura de la CEM, la titular de la SEP defendió el regreso a clases, al destacar que es necesario para el desarrollo de los menores, pero indicó que se respetará la decisión de cada familia sobre enviar o no a sus hijos a la escuela para el nuevo ciclo escolar 2021-2022, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gómez Álvarez también señaló que "el miedo o el temor no nos puede paralizar, si nosotros seguimos esperando a que esto se vuelva ya algo normal, tardaremos mucho tiempo, porque lamentablemente esta pandemia no tenemos una fecha que nos puedan decir que va a terminar en tal momento y por lo tanto como sociedad nos debemos ir adecuando".

"Es una necesidad, no una necedad el que se quiera regresar, es de verdad algo que ya es urgente y por lo tanto tendrá que hacerse", enfatizó la secretaria de Educación ante el arzobispo de Monterrey, y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López.

Gómez Álvarez señaló que para el regreso a clases del próximo 30 de agosto el uso de uniformes escolares va a ser opcional, por lo que las familias no están obligadas a comprarlos, también recomendó a las familias que, de ser posible, reutilicen los útiles que ya tienen.

Dijo que el regreso a las aulas es opcional para los alumnos, pero no para los maestros, por lo que exhortó al personal educativo a seguir realizando su labor y a mantener su compromiso con la sociedad y el país.

En el evento, Gómez Álvarez, quien se declaró católica y también habló un poco sobre su vida personal, informó que se respetarán los protocolos sanitarios, para que el regreso a las escuelas sea seguro.

SEP dice que no le corresponde establecer protocolos contra covid para regreso a clases

Sin embargo, la SEP indicó que no tiene atribuciones para establecer medidas de protección contra la covid, porque no es una autoridad sanitaria, esto en respuesta al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa.

Derivado del amparo que presentó Educación con Rumbo, el juzgado requirió a la SEP que exhibiera de manera urgente las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos de la covid por el regreso a clases.

La Secretaría informó que "no cuenta con las atribuciones para instaurar o establecer medidas de protección y protocolos para mitigar los impactos de la enfermedad covid-19, en virtud de que es una cuestión sanitaria, y por otro lado refiere que no se han instaurado medidas de protección y protocolos para el Ciclo Escolar 2021-2022, puesto que el referido periodo aún no inicia".

Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional del movimiento Educación con Rumbo, dijo que esta respuesta es preocupante, pues denota la falta de coordinación entre dependencias del gobierno federal y de protocolos concretos para asegurar las condiciones indispensables para el regreso presencial a clases.