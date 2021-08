Regreso a aulas: piden extitulares de Salud plan para alumnos, familias y maestros

Regresar de forma presencial a las aulas es fundamental para los alumnos, pero hacerlo sin las medidas adecuadas podría causar una nueva ola de casos y muertes de covid, advirtieron los cuatro exsecretarios de Salud, Mercedes Juan, Salomón Chertorivski, Julio Frenk y José Narro.

En la sesión convocada por Pensando en México, los exsecretarios destacaron que actualmente, en pleno auge de la tercera ola de covid, las condiciones no están dadas para volver a las aulas y que el gobierno tendría que implementar de manera urgente un plan de acciones que sirvan para proteger a los alumnos, a los maestros y a las familias.

Salomón Chertorivski Woldenberg, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Pensando en México, recordó que esta es la tercera ocasión en la que los exsecretarios de Salud se unen para hacer un llamado en materia de covid, pero en las dos veces anteriores no fueron tomados en cuenta.

Destacó que el 9 de septiembre del año pasado presentaron el documento La gestión de la pandemia en México, cuando habían ocurrido 65 mil, en el que enfatizaron que era urgente corregir el rumbo.

"Hoy lo que tenemos es la tragedia más grande que nuestro país ha vivido en materia sanitaria con cerca de 600 mil mujeres y hombre que han fallecido y que no tendrían que haber fallecido", destacó.

Respecto al regreso a clases, Chertorivski Woldenberg dijo que lo más conveniente es que los niños regresen a la escuela, pero antes de hacerlo se debe definir el cómo y el cuándo.

"El regresar sin las medidas acertadas puede ser una nueva ola que procure nuevos contagios y desgraciadamente, fallecimientos", advirtió.

HAY RIESGO EN EL RETORNO A CLASES, PERO ES MAYOR EL NO HACERLO: FRENK

Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami, explicó que los riesgos de mantener a los niños y jóvenes sin acceso presencial a las aulas son muy altos, como el rezago educativo, la deserción escolar, y los riesgos a la salud física y mental.

"Si bien hay un riesgo en el retorno a clases, creo que en este análisis comparativo es mayor el no hacerlo", dijo Frenk Mora, quien señaló que hacerlo sería necesario implementar al menos seis medidas.

Explicó que las acciones fundamentales para el regreso a clases son: que los adultos presentes en espacio educativo deben estar vacunados, que haya un régimen riguroso de pruebas, contar con un esquema de muestreo rotatorio para pescar casos asintomáticos, uso de cubrebocas sobre todo en espacios cerrados, mantener el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones, incrementar al máximo posible la ventilación e insistir en la necesidad de higiene de manos.

Frenk Mora dio como ejemplo lo que ha sucedido en la Universidad de Miami que regresó a clases desde otoño del año pasado y destacó que el realizar pruebas de diagnóstico y hacer el rastreo de contactos ha sido clave.

"Cuesta mucho dinero, pero cuesta mucho más no hacerlo y cuesta aún más hacerlo mal", enfatizó el ex secretario de Salud, quien dijo que el regreso a clases debería ser una prioridad para el gobierno, que debería concentrar toda la energía en esto e incluso si es necesario parar proyectos de infraestructura.

En su participación, José Narro, ex rector de la UNAM, presentó el proyecto de Unidos por la salud de los mexicanos en el que plantean que haya regreso a clases, pero con condiciones que garanticen la salud de los niños y sus familias.

Advirtió que "difícilmente se pudo haber escogido un peor momento" para volver a las aulas y que "no están dadas las condiciones para un regreso masivo en nuestro país, lo que se tendría que hacer es trabajar para generar esas condiciones".

En el documento propone implementar medidas como vacunación efectiva, garantizar que los planteles cumplan con requerimientos necesarios, que haya un protocolo, contar con pruebas diagnósticas, uso del cubrebocas, ventilación en los espacios cerrados, reforzar la higiene personal y en el hogar, dialogar sobre esta situación con autoridades escolares, y vigilar la aparición de signos y síntomas, entre otras.

La ex secretaria de Salud, Mercedes Juan, coincidió en que no hay condiciones para el regreso a clases y señaló que hay varios factores que generan incertidumbre, como el hecho de que "no sabemos realmente cuántos maestros están vacunados, aparentemente hubo un periodo de vacunación el año pasado".

Asimismo, destacó la importancia de que haya un protocolo claro que permita al personal educativo detectar si algún niño tiene síntomas de covid, hacer la trazabilidad y saber cómo actuar ante esta situación.