Regresión eléctrica, argumento de defensores y detractores de iniciativa eléctrica

Los bloques oficialistas y de oposición en el Poder Legislativo se han acusado mutuamente de buscar una regresión en materia eléctrica tras la presentación de la iniciativa para el sector del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Reforma Eléctrica que el López Obrador envió al Congreso el pasado viernes será turnada esta martes a comisiones en la Cámara de Diputados. Esto agilizará la instalación de las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales que preside Morena, con Manuel Rodríguez en la primera y Juan Ramiro Robledo en la segunda.

En entrevista, Robledo explicó a La Silla Rota que es altamente probable que ambas comisiones trabajen unidas en el tema a fin de lograr los 333 votos que se requieren por ser una reforma constitucional. "Es importante que políticos de otros partidos la estudien, conozcan y se enteren de qué se trata y voten en favor de México", dijo. "De concretarse el trabajo de ambas comisiones seremos más de una cincuentena de legisladores que estaremos atendiendo este asunto".

La iniciativa que envió el Ejecutivo Federal se refiere a la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Afirma que el Estado será el responsable del Sistema Eléctrico Nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad a la que da categoría de organismo del Estado con la autonomía en el ejercicio de sus funciones y su administración.

Y precisa que será la Comisión la que determine las tarifas en redes de transmisión y distribución, así como tarifas para usuarios finales. Mientras que el sector privado en esta área quedará sujeto "a la planeación y control a cargo de la CFE y a su regulación para la continuidad y confiabilidad de la electricidad, garantizando en todo momento la continuidad de la generación para la prestación del servicio público de electricidad".

También señala que "los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución", destaca. En cuanto al despacho económico de unidades de generación eléctrica precisa que el papel de CFE "en por lo menos el 54% de la energía requerida por el país, y de las centrales eléctricas del sector privado hasta en el 46% de la energía requerida por el país".

EL ESCENARIO EN SAN LÁZARO

El diputado Robledo agregó que será ahí donde se discuta y analice las dos visiones del tema, dijo en referencia a la óptica neoliberalista como aquella que afirma que el sector eléctrico debe estar bajo rectoría del Estado.

"Creo que hay argumentos suficientes para que la mayoría de los diputados se convenzan de que el Estado debe regir y dirigir este sector de la economía", y consideró que quienes opinan que está reforma es un retroceso a la década de los 70 del siglo XX se equivocan.

Bartlett

"Le digo que la CFE no será monopolio, Bartlett no tiene nada que ver aquí, él es tan pasajero como nosotros también, estamos hablando de instituciones y no de personas. La reforma del Pacto por México de 2013 lo que hizo fue poner el estado de cosas a antes de 1960", expuso, "fue una reforma retroactiva que dejó las cosas a como estaban a principios del siglo XX".

Respecto a la rescisión de contratos al sector privado dijo que deberá ser analizada para llegar a una conciliación de intereses. "No creo que deban preocuparse muchos industriales, aunque sí preocuparse de que tenían ganancias desmedidas".

El diputado panista Justino Arriaga, secretario de la Comisión de Energía en San Lázaro, afirmó que el partido se encuentra preocupado "porque es una propuesta regresiva, ideologizada que quiere aglutinar todo el poder a la CFE desapareciendo sus órganos autónomos y reguladores, y además elimina los certificados de energía limpia. Por si fuera poco, va contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá".

Y no descartó la posibilidad de que, en caso de que la 4T reúna los votos necesarios para aprobar está reforma constitucional tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, el tema llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. "Desafortunadamente así lo vemos, en caso de no lograrse una contención en el Congreso. Ojalá que PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se unan a este bloque".

Verónica Juárez, coordinadora Nacional de Nueva Izquierda en el PRD, enfatizó que el país sí requiere recuperar la soberanía energética, pero sin dejar de lado la modernización del sector y el impulso de energías limpias.

"Advertimos una escalada de confrontaciones entre el Ejecutivo y empresas extranjeras y nacionales. Y el hecho de que el presidente amenace con evidenciar quién vote de manera distinta su iniciativa no es una buena señal". La ex diputada perredista considero que la reforma energética debe ser integral y no una "suma de parches que no corresponde a los tiempos actuales".

La diputada priista Norma Aceves afirmó que la bancada tricolor se reunirá hasta mañana en San Lázaro para analizar el tema. "No nos adelantemos, no nos agobiamos es un tema importante para el país y lo revisaremos con absoluta responsabilidad y compromiso", dijo. "Pero tengan por seguro que no haremos nada en contra de las familias mexicanas por que votaron por nosotros, no vamos a traicionar su confianza".

Y en el Senado...

En entrevista con La Silla Rota, la senadora panista Xóchitl Gálvez lamentó que se esté proponiendo una legislación "mal hecha", con contradicciones y problemas de conceptualización.

"Es un contenido que lo que busca es un retroceso en el tema energético porque el presidente insiste en pensar que el futuro del mundo tiene que ver con los hidrocarburos y la verdad no". La senadora afirmó que hoy en día la energía proveniente del sol y del viento tiene incluso más valor que el petróleo y sus derivados por lo que consideró que la reforma va a generar demandas a niveles internacionales por los inversionistas.

"Demandas, pagos, desconfianza y lo más grave: CFE no puede con el paquete, no tiene la capacidad ni económica ni técnica y tiene pasivos laborales gravísimos, entonces es una reforma que te manda al pasado y al final va a haber energía escasa, cara y sucia", explicó.

Aunque afirmó que su bancada se opondrá, recalcó que será necesario que la oposición explique claramente a los mexicanos que la energía más barata y verde es la que viene del sol y el viento y no la energía de los combustibles fósiles.

La senadora morenista Imelda Castro señaló lo contrario. "Estoy convencida de que la CFE sí tiene esa capacidad y además se están tomando todas las medidas desde hace tres años y lo que viene, se están tomando todas las medidas de combate a la corrupción, de darle capacidades jurídicas, legislativas, técnicas de recuperación para que podamos rescatar esta empresa nacional en beneficio de todos los mexicanos, por supuesto que sí las tiene y se van a desarrollar todavía más en lo que viene".

Además explicó que las críticas de la oposición no les resultan sorprendentes a su partido, Morena, pues cuando estuvieron en el gobierno, no valoraron el papel de la CFE y además la saquearon con lo que le quitaron las capacidades que hoy dicen que no tiene.

"Fue producto la política de saqueo y de destrucción de la soberanía energética, pasó por disminuir a la CFE", afirmó la morenista.

Además, agregó que la actual reforma eléctrica va en consonancia con los valores que el ejecutivo federal ha promovido durante la reciente administración.

"Es una vía que el presidente ha elegido derivado de la judicialización de la reforma secundaria que ya habíamos hecho en el tema de la reforma eléctrica. Hoy implica ir más a fondo, entonces es como un compromiso histórico de toda la lucha que él ha dado en estas décadas y los que lo hemos acompañado en el tema de la soberanía energética de nuestro país", afirmó la senadora morenista.

Los senadores del Grupo Parlamentario Plural, de reciente conformación, por su parte, continúan analizando la propuesta del ejecutivo y será este martes cuando la discutan para emitir un posicionamiento conjunto.