Regresión, devolver tiempos oficiales a medios electrónicos: expertos

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de devolver los tiempos oficiales usados por el Poder Ejecutivo a las radiodifusoras y televisoras para que comercialicen esos espacios y eviten el desempleo, es una medida regresiva y equivale a una condonación de impuestos, coincidieron expertos consultados por La Silla Rota.

"Conceptualmente no está mal, está claro que algunas empresas lo necesitan. Lo que no queda claro es por qué acogerlas. Es cierto, la mayor parte de sus ingresos viene de la publicidad, no se ve fácil, pero si comparamos esas circunstancias hay otras más necesitadas, también por el tamaño de las empresas hay unas que tienen fortaleza financiera para soportar choques en cuanto a una disminución de ingreso o liquidez y hay otras que son sumamente vulnerables, empresas pequeñas para las cuales no se acepta la propuesta de retrasar la declaración de impuestos", dijo la excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, María Elena Estavillo.

Por su parte el especialista en derecho a la información, Raúl Trejo Delarbre, recordó que la devolución de tiempos oficiales era una exigencia repetida de las televisoras y las radiodifusoras a los presidentes de México, desde que en 1969 Gustavo Díaz Ordaz la estableció. Sólo Vicente Fox cedió en parte a los empresarios y ahora, el actual mandatario, López Obrador.

"Es una tontería, es una concesión innecesaria cuando nadie lo estaba pidiendo y es más ominosa porque ocurre aprovechando que todo el país está volcado por preocuparse por la pandemia y el presidente, en lugar de tomar medidas sanitarias y económicas que son urgentísimas para que esto no empeore, está dedicado a aprovechar la distracción de la sociedad para congraciarse con sus amigos de las empresas de televisión y la radio", dijo el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha, el anuncio hecho por parte del presidente López Obrador, que después aclaró el vocero de la presidencia de que serían los tiempos fiscales los que se devolverían, en los hechos equivale a una condonación fiscal.

"La pregunta que nos surge es a ver, ¿entonces esto equivale a una condonación fiscal? Es básicamente lo que estás haciendo, llamémosle por su nombre, a eso responden los tiempos fiscales en radio y televisión. Hay que andar con mucho cuidado, estos tiempos extraordinarios se prestan a muchas cosas, que aunque parezca que no tengan tener relación tan directa con la emergencia sanitaria".

La Silla Rota buscó a representantes de las televisoras al respecto, pero declinaron dar una postura.

LOS ANTECEDENTES

Hay dos tiempos establecidos en la ley que las estaciones de radio y televisión deben ceder. Los tiempos de Estado que se deben de utilizar y que deben dar todos los medios, incluso los públicos. Luego están los fiscales, que es un impuesto especial que pagan todos los concesionarios privados en el mundo, por el uso del espectro radioeléctrico. Es un impuesto especial y en otros países se le conoce como "Derecho de Antena" y en todos los países se paga con dinero contante y sonante.

Pero en el caso de México se paga en tiempo aire, se paga en especie, por una negociación en 1969 del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz en su momento y que les quería cobrar 25 por ciento de impuesto y quedó en 12.5 por ciento, pero en lugar de pagar los concesionarios en dinero lo hacen en especie en tiempo aire.

Pese a las presiones de los empresarios de la radio y de las televisoras cada sexenio, fue sólo hasta 2002, con Vicente Fox, que esos tiempos fiscales se redujeron de manera importante, con el llamado "decretazo". La dependencia que maneja esos tiempos fiscales es la Secretaría de Gobernación y se reparten partes para el Poder Ejecutivo (40 por ciento); Congreso de la Unión (30 por ciento; el Poder Judicial (10 por ciento) y órganos autónomos (20 por ciento).

Esos impuestos que se pagan en especie están contemplados en la ley federal de derechos, en el artículo 239, fracción 1 y para devolverlos o a anularlos, tendría que haber un cambio en la ley, dijo un especialista a La Silla Rota.

CEDE AMLO

Durante su conferencia mañanera el primer mandatario llamó al sector empresarial a apoyar a sus empleados con el pago de su sueldo y sus prestaciones, en la actual crisis ocasionada por la pandemia del covid-19.

También sacó a colación que hace año y medio hizo el compromiso con medios de comunicación de analizar la devolución de los tiempos oficiales y anunció que este 3 de abril lo haría.

"Hoy voy a firmar el acuerdo, devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión, porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo no necesita de propaganda y la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad, como era antes, se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad.

"Entonces con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos quienes laboran en esta industria", dijo.

Más adelante aclaró que su vocero, Jesús Ramírez le dijo que en realidad se llaman tiempos fiscales.

"No le quiero llamar fiscal, porque se puede pensar que es dinero, no. Por ley, nosotros disponemos de tiempos en la radio, en la televisión, esos tiempos ya no los vamos a ocupar y entonces las estaciones de radio, televisión pueden comercializarlos".

El anuncio se dio el mismo día en que la Secretaría de Gobernación informó que la Hora nacional tendrá nuevos contenidos a partir de este 5 de abril.

LAS DUDAS

La excomisionada del IFT, María Elena Estavillo aclaró que primero hay que esperar el decreto para poder analizarlo. Pero basada en lo que dijo López Obrador, consideró que sí sería útil conocer el análisis que se ha hecho, de dónde vienen los argumentos en que se va apoyar la decisión.

"No es claro que sea un mecanismo efectivo, habría que ver si verdaderamente las radiodifusoras le pueden dar ese uso como para extraer mayor liquidez que sería vendiendo los tiempos para publicidad, aunque sí parecen tiempos difíciles en este momento para incrementar ventas por publicidad, eso no parece una expectativa muy buena. Están bajando las ventas en algunos negocios salvo para algunas industrias importantes en este momento. Una buena parte pasa por problemas de liquidez e ingresos considerables. Sí habría que preguntarse y analizar si en realidad estos tiempos los pueden monetizarse los radiodifusores, me parece difícil.

"También hay temas de equidad, estos tiempos de Estado, particularmente los tiempos fiscales son un pago de impuestos en especie, entonces si se elimina por completo esa obligación se trata de la eliminación de un impuesto y si no se va a sustituir para pagarlo en efectivo, dinero, entonces sí habría la eliminación de una contribución fiscal para una industria específica cuando no se está haciendo para otras. No diría que necesariamente eso está mal conceptualmente, creo que algunas industrias necesitan más apoyos que otras, lo que no queda claro es por qué escoger esta", dijo la también doctora en ciencias económicas por la Universidad de Paris.

REGRESIÓN

El analista e investigador de la UNAM, Raúl Trejo Delarbre, recordó que con el decretazo de Fox se pasó al actual esquema de sólo otorgar 30 minutos en radio y 18 en televisión de tiempo para el Estado mexicano.

"Cada año la ley de presupuesto establece que el presidente puede usar una parte de ese tiempo, del Poder Legislativo y órganos autónomos", dijo.

"En México los partidos en época de elección tienen derecho a tiempo del Estado y lo que se le asigna en la Constitución se toma del tiempo fiscal y por otra parte de 30 minutos diarios, que aparte de tiempo fiscal les asigna el Estado mexicano. Si sumamos el tiempo que da el Estado de 30 y 18 minutos que debe tener en radios y las estaciones de televisión, apenas ajustan 48 minutos que la Constitución asigna a partidos y órganos electorales en épocas de campaña. El presidente no puede desechar ese tiempo entre otras cosas porque tiene usos ajenos a los que le da el Ejecutivo por lo menos en época de campañas electorales", precisó.

Trejo Delarbre cuestionó por qué regresarle tiempo a televisoras, cuando es una demanda que ha solicitado, excepto ellas mismas desde hace 50 años, tanto Televisa como Televisión Azteca.

"¿Por qué lo hace el presidente? No es una demanda social ni un asunto de interés público. Él dice que así les ayuda. ¿De qué manera les ayuda? No pueden usar ese tiempo para difundir más publicidad porque por otro lado está limitada por los topes de la ley de telecomunicación y radiodifusión y por lo general cada estación y canal llega a los límites de esos topes.

"Es tan ignorante el presidente de ese asunto que ni siquiera de esa manera les ayuda a los concesionarios y estos son tan agradecidos que ya un vocero de ellos, Javier Tejado Dondé, que trabaja en Televisa, ya expresó su disgusto. Dice que ahora van a tener que hacer más tiempo de transmisión y van a gastar más en producción. Si estas pobrecitas empresas están inconformes y gastar más con el tiempo que supuestamente les va a regresar el presidente, que no se preocupen, hay muchos organismos que se pueden quedar con ese tiempo si no tiene con qué utilizarlo".

UNA CONDONACIÓN

Por su parte, Hugo Concha recordó que el vocero Jesús Ramírez se refirió al anuncio hecho por el presidente de que se devolvería los tiempos fiscales que usa el Poder Ejecutivo.

Por tratarse de tiempos fiscales, entonces equivale a una condonación fiscal, sin que haya una razón que justifique hacerlo.

"Me quedó en el tema de que es una condonación. ¿Por qué motivo les vamos a hacer una condonación fiscal a esos señores como si les faltara algo? Si les tuviéramos que caracterizar son empresarios de la clase más abusiva de este país y de la más beneficiada.

Además la medida es una regresión, consideró.

"Si no me lo justifican y explican y no suele ser algo que ocurra en esas conferencias, yo no lo entiendo y no lo veo sino como regresión a algo que el país ya tenía y no entiendo por qué se quiere desaparecer", agregó el también académico de la UNAM.

REACCIONES

La medida también fue cuestionada por algunos actores políticos, uno de ellos el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

"Se vuelve a confirmar que la voracidad de unos y la ambición de poder de otros, no reconocen tragedias humanas, ni crisis económicas. Las mayores claudicaciones del Estado y los mayores abusos del poder económico se aprovechan de estas. #NoAlaDevoluciónDelosTiemposEnRadioyTV", escribió en su cuenta @Javier_Corral.

Por su parte la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática criticó la decisión del presidente y pronosticó que con ella el Estado mexicano perderá poder ante los medios de comunicación.

"Recordemos que la reforma del 2007-2008 obligaba a los concesionarios de medios públicos y sociales que el Estado mexicano pudiera tener un espacio para este tipo de catástrofes, donde se pueden utilizar para informar y orientar a la ciudadanía en cualquier caso de emergencia", advirtió el PRD.

También consideraron que la medida pudo ser motivada por la caída de popularidad de López Obrador.

"Hoy les hace un guiño a los grandes concesionarios del Estado para poder ganar su simpatía y negociar una mejor cobertura televisiva".

Por su parte la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín también previó que los concesionarios no podrán comercializar más espacios, ya que la ley establece topes máximos que ya son usados.

Javier Tejado Dondé, abogado de Televisa y quien también ha trabajado en TV Azteca, consideró que la devolución de los tiempos fiscales es una buena noticia, según un artículo publicado de manera exprés en El Universal.

Sin embargo, en su artículo "¿Qué implica el decreto de ´Tiempos oficiales´ en Radio y TV que anunció el presidente?" dijo que no habrá más comercialización, por el tope de publicidad establecido en la ley.

Agregó que es una buena noticia porque habrá menos propaganda oficial, 30 segundos por hora, pero los minutos desocupados deben llenarse con programación, no con comercialización de ningún tipo.

"Los únicos que ganaron son las audiencias", afirmó.

Envié una carta a la secretaria de Gobernación, @M_OlgaSCordero , pidiendo precisar los alcances de las medidas anunciadas esta mañana en la conferencia matutina, en lo que se refiere a los tiempos oficiales en Radio y TV.https://t.co/LiGvoVs4TH — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) April 4, 2020

(Sharira Abundez)