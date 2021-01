Regresan a clases... desde casa 25 millones de alumnos: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que continuarán sus actividades de manera virtual a partir de este lunes 11 de enero en México incluso los estados que se encuentra en Semáforo Verde como Chiapas y Campeche.

Esto a pesar de las declaraciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sobre los estados, AMLO pidió a los gobiernos de Campeche y Chiapas reabrir los planteles educativos para que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales y culminar el ciclo escolar 2020-2021.

Para ello planteó que sus profesores sean los primeros en recibir la vacunación contra el coronavirus, sin embargo ambas entidades sostuvieron que no hay condiciones para regresar a las aulas este mes.

"Yo les hago un llamado, respetuoso, sobre todo, a las autoridades de que ya empecemos a abrir las escuelas y que si van preparándose en el caso de Campeche y de Chiapas serían los primeros maestros en ser vacunados", dijo el presidente.

En respuesta, Pedro Gómez Bámaca, líder de la Sección VII de la CNTE, aseguró que se desconoce si hay escuelas que abrieron sus puertas e, incluso, dejó en claro que ellos no lo harán.

De igual manera , el secretario de Educación de Campeche, Ricardo Koh Cambranis, afirmó que la entidad está analizando la posibilidad de regresar a clases presenciales, pero advirtió que no será en enero cuando los alumnos vuelvan a las aulas.

"En este momento no estaríamos regresando a clases presenciales debido a que ha habido movilidad en el estado y esperamos que este comportamiento con semáforo verde tenga continuidad, pero debemos tomar las decisiones adecuadas y no poner en riesgo la salud. Estaremos pendientes de esta situación para tomar decisiones acertadas "Debe haber equilibro, tener certeza de que con la vacuna podamos asistir todos y no se tenga la posibilidad de contagio", dijo en entrevista con Milenio Televisión.

Además de que esperan el regreso de 25 millones 253 mil 306 alumnos y un millón 225 mil 341 docentes, de más de 230 mil planteles públicos y privados de Educación Básica.

Asimismo, se reincorporan 5.4 millones de alumnos y casi 400 mil docentes, de los más de 21 mil planteles públicos y privados, que conforman el nivel Medio Superior del Sistema Educativo Nacional.

En este nivel educativo cada subsistema determina sus propias dinámicas de estudio, pero todos los bachilleratos reiniciarán labores bajo sistemas de educación a distancia, en los que sus docentes tienen el compromiso de establecer y mantener vínculos estrechos con sus estudiantes, haciendo uso de todos los medios a su alcance.

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó el gran compromiso de los docentes con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para esta segunda etapa del Ciclo Escolar 2020-2021, lo que ha hecho posible que los aprendizajes no se interrumpan.

Recordó que las grandes decisiones educativas de la Nueva Escuela Mexicana, son producto de los acuerdos desde que iniciaron los foros educativos para consultar a todos, con lo que se ha logrado el trabajo en equipo entre autoridades federal y estatales, docentes y agentes educativos, madres y padres de familia.

NUEVOS RETOS Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

Enfatizó que ahora se trabaja en un nuevo reto, el de un regreso a las aulas seguro y prudente; sin titubeos, pero también sin riesgos, que brinde certeza en lugar de incertidumbre, pero que también fortalezca el derecho a la educación.

Reiteró que los estados en los que el semáforo sanitario esté amarillo, se podrán abrir los Centros de Aprendizaje Comunitarios que cuentan con el respaldo, siempre, de la educación a distancia.

Señaló que cuando el semáforo sanitario esté en verde, y conforme lo determinen las autoridades de esos estados, tenemos que prepararnos para poder iniciar clases, respetando las nueve intervenciones, y con ello fortalecer una educación mixta, presencial y a distancia.

Por ello, es que se fortalece el programa Aprende en Casa III, con una retroalimentación sistemática a partir del desempeño de las y los estudiantes.

Destacó que Aprende en Casa III continuará con el respaldo de las cadenas nacionales de televisión, públicas y privadas, para seguir con este tejido, porque no se puede dar solo por un canal, sino tener horarios diferenciados y cubrir la mayor área posible.

Con ese objetivo, Aprende en Casa III, también contará con el apoyo de ALTÁN Redes, para dar acceso a los contenidos de la estrategia de aprendizaje a distancia por medio de la Red Compartida y al habilitar el servicio Tarifa Cero, para garantizar el acceso a la educación en zonas que no cubre la televisión abierta.

Recordó que un 94% del magisterio en el país estuvo de acuerdo con iniciar el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia, así lo revela la encuesta realizada por la SEP sobre el Programa Aprende en Casa II, la cual destaca, también, que el 47.2 de los encuestados lo utiliza, principalmente, a través de la televisión para la continuidad en el aprendizaje de sus alumnas y alumnos.

Indicó que la encuesta, instrumentada por la Subsecretaría de Educación Básica a 291 mil 279 docentes, directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos y otras figuras educativas de todo el país, señala que más del 86% de los encuestados otorgaron una calificación de 8 a 10 a los programas de Aprende en Casa II por Televisión.

Moctezuma Barragán añadió que, entre toda la comunidad escolar, se han tomado oportunas decisiones ante las necesidades diagnosticadas en meses pasados, para modificar y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, así como el uso adecuado y eficiente de la tecnología para la educación pública.

Agregó que, en esta etapa del año lectivo, una de las prioridades es que maestras y maestros analicen los resultados de las evaluaciones del primer periodo de éste Ciclo Escolar 2020-2021, para diseñar una estrategia que ayude a las alumnas y a los alumnos a consolidar los aprendizajes esperados y brindar apoyo diferenciado a quienes más lo requieran.

Finalmente destacó la importancia del aprendizaje colaborativo, extendido más allá del grupo escolar en su conjunto, en donde participen incluso los adultos, para una formación integral de niñas, niños, adolescente y jóvenes mexicanos.

(Ameyaltzin Salazar)