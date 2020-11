Regresa director de Canal Once a su escaño en el Senado

José Antonio Álvarez Lima, director de Canal Once, regresará a su escaño en el Senado (Cuartoscuro)

José Antonio Álvarez Lima, director de Canal Once, regresará a su escaño en el Senado este jueves, en la sesión presencial que llevará a cabo el pleno; después del fallecimiento de su suplente, el senador Joel Molina, en octubre pasado, a causa de la covid-19.

A finales de octubre, el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó el regreso de Álvarez Lima al Congreso la segunda semana de noviembre, luego de que le solicitara volver para fortalecer la fracción.

"Me reuní con José Antonio Álvarez Lima y platicamos sobre su reingreso al Senado. Entonces le solicité formalmente su reincorporación, me pidió unos días para resolverlo y nos pusimos un plazo no mayor al 20 de noviembre", dijo Monreal entonces.

Se espera que, en el Senado, Álvarez Lima vuelva a ocupar la presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y siga como integrante de las comisiones de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores con América del Norte.

Pese a su regreso, el Senado no tendría 128 legisladores, como marca la ley, pues aún está pendiente la aceptación del suplente del senador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), quien dejó el escaño la semana pasada para buscar el gobierno de Nayarit.

Navarro Quintero se fue del Senado sin suplente, luego de que la validez de quien fuera su fórmula en el proceso electoral de 2018, Daniel Sepúlveda Árcega, fuera revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, por haber sido ministro de culto.

(Luis Ramos)