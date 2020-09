Regresa a comisiones dictamen sobre entrega de puertos a Marina

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados devolvió a comisiones, el dictamen que ayer aprobó la Comisión de Gobernación con mayoría de votos de Morena, en el que se entrega a la Marina la administración de los puertos que hoy se encuentran en manos de la secretaría de Comunicaciones y Transportes. El tema ha sido polémico porque los partidos de oposición consideran que está medida militariza los puertos.

Se pretendía que el dictamen fuera votado en la sesión de esta tarde, sin haber sido incluido en la orden del día. La presidenta de la cámara, la priista Dulce María Sauri, sometió el tema a votación al pleno y este fue rechazado; además, las comisiones de Marina y Comunicaciones y Transportes, señalaron no haber sido incluidas con su opinión en el tema, como fue acordado inicialmente. También argumentaron que en el dictamen no fue incluida una segunda iniciativa del mismo tema, por haberse enfocado solo en la iniciativa de la morenista, Juanita Guerra.

Durante el diferendo, Sauri intervino y pidió a Rocío Barrera, presidenta de la comisión de Gobernación y también morenista, incluir en el análisis del dictamen la iniciativa no incluida. "En el entendido también de que las iniciativas que presentan legisladores o el propio Ejecutivo no son de ninguna manera camisa de fuerza para la dictaminación de las comisiones", advirtió. "Tenemos jurisprudencia de la Corte que señala la posibilidad que, en beneficio de un dictamen, una comisión puede tomar incluso elementos de legislación o apartados de la ley, en caso de las reformas que no están incluidas en ninguna de las iniciativas".

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política debió mediar el tema. Entonces Sauri anunció haber recibido de último momento un acuerdo de la Jucopo con el que determinó retirar este dictamen "en busca de un consenso que permita aprobarlo de manera unánime", explicó. Y dio por terminada la sesión.