Refutan a la 4T mitad de solicitudes de información; salud encabeza reclamos

El gobierno federal actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el más opaco que ha tenido México en materia de transparencia, pues ha entregado menos información pública sobre contratos y proyectos prioritarios, en comparación con las tres últimas administraciones.

Así lo aseguró el director del proyecto Ciudadana Activa, Juan José Tena García, quien además identificó a las organizaciones de salud pública, como la Cofepris, el ISSSTE y el IMSS como las instituciones con mayor opacidad; pero a ellas las alcanza el Ejército, el encargado de la distribución de medicamentos y proyectos de infraestructura.

"Hay un aumento de más solicitudes de información también –a este gobierno, en comparación con los anteriores–, pero si sacamos los datos proporcionales, es más la opacidad, la falta de entrega de información y recursos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que en los gobiernos anteriores. Cerca del 49 por ciento de solicitudes de información terminan litigándose ante el INAI, cuando en la administración pasada era 45 por ciento", dijo a La Silla Rota el también investigador de transparencia y anticorrupción.

"En números netos son mucho más, porque hay más solicitudes y si lo trasladamos a porcentajes es menos transparente" agregó el profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey.

Aunque la pandemia ha obligado a hacer adjudicaciones directas y a justificar la falta de información porque los proveedores han pedido no se revelen algunos datos, como el costo de las vacunas, también es cierto que la tendencia de opacidad ya estaba presente en la actual administración previa a la covid-19, explicó Tena.

"Desde antes de la pandemia ha sido una constante incluso en temas que nada tienen que ver con la pandemia, como el costo del acero del Tren Maya. Este gobierno ha usado la figura directa de asignación directa, que no haya licitaciones, en aproximadamente 80 por ciento de sus compras en todos los rubros y eso genera riesgos de corrupción".

"No diría que a priori es corrupción, pero sí es una bandera roja de ello, porque nadie vigila, ni contrasta los precios en el mercado, ni permite oferentes que te hagan buenas propuestas, no hay testigos sociales. Claro que hay más riesgo de corrupción cuando dos o tres funcionarios de manera directa deciden quién puede venderle al gobierno y a qué precio".

Además, al no entregar información cómo se solicita por parte de la ciudadanía y que los hace recurrir al INAI, se incumple la transparencia y el acceso a la información, ambos derechos fundamentales y un prerrequisito del combate a la corrupción.

"No podemos pensar en un combate a la corrupción o de rendición de cuentas si no tenemos transparencia, y es cuando en los hechos nos damos cuenta de que el combate es solo un discurso, si no tienes siquiera uno de los pilares que es transparentar y entregar información de tus acciones".

COFEPRIS ENCABEZA RECURSOS DE REVISIÓN

El investigador mencionó que a la fecha este gobierno suma 37 mil recursos de revisión ante el INAI y el ente obligado que encabeza las quejas es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la Cofepris, lo cual tiene su explicación en el marco de la pandemia, ya que muchas de las decisiones que se han tomado como políticas de salud son las compras, las autorizaciones y los contratos que la ciudadanía ha querido transparentar y exigir rendición de cuentas.

"Es verdad, es una excepción, pero eso no exime a la autoridad de transparentar y razonar de por qué toma las decisiones de compras públicas en el marco de la pandemia. La mayor parte de la información ha sido en ese sentido, cuántos respiradores se compraron y la información de estudios de autorización de vacunas como las Cansino".

"La Cofepris, con el pretexto de la pandemia responde que no la tiene o no la entrega porque es seguridad nacional, que es excepción por la pandemia. Mucho tiene que ver con la adquisición de bienes y contratos de compras de vacunas que no se ha entregado y por ahí está la mayor opacidad del gobierno".

LE SIGUEN LA SEDENA, EL IMSS Y EL ISSSTE

Luego de la Cofepris, la Secretaría de la Defensa Nacional es la que más recursos de revisión ha recibido, debido a que el gobierno le ha otorgado los contratos de las obras, y los militares lo que han hecho es, de manera indebida, clasificar la información como de "seguridad nacional".

"Usan la reserva de información de manera opaca y arbitraria y eso ha causado varias quejas ante el Inai para obtener información de las obras más insignes".

Los institutos de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE son los siguientes entes con más solicitudes de información y más recursos de revisión ante el INAI, lo cual se debe a que también por la pandemia han acelerado las adquisiciones de manera opaca.

"No diré corrupta porque no me consta que sea corrupta, pero por lo menos es opaca".

A continuación, está la Fiscalía General de la República, que si bien no forma parte del Ejecutivo federal, se toma como una autoridad federal. Después le sigue la Secretaría de Relaciones Exteriores, también por la pandemia, ya que la dependencia medió en la compra de las primeras vacunas.

"Ahí andaba el canciller Marcelo Ebrard, andaba comprando vacunas por el mundo, no sé por qué. Las preguntas sobre esos temas se las hacen a la Cofepris, al IMSS, al ISSSTE y a la SRE y parte de las respuestas consisten en echarse la bolita entre ellas. El IMSSS y el ISSSTE dicen que no tienen los contratos, que los tiene la SRE y está responde que la Cofepris participó y entonces no terminan de dar la información", criticó Tena.

NO INVITAN A TESTIGOS SOCIALES

¿Se está usando la pandemia para ocultar información? ¿Les cayó a los entes como anillo al dedo?

La sabiduría popular dice "piensa mal y acertarás". La ONU y la OCDE han emitido protocolos para buenas prácticas de compras en la pandemia, para que a pesar de la urgencia se pueda transparentar y hacer un ejercicio de rendición de cuentas y no que bajo el pretexto de emergencia se pueda generar corrupción.

México no ha seguido esas recomendaciones que van por formar equipos técnicos de adquisiciones, donde participa un testigo social o la sociedad civil y hacer públicas algunas sesiones.

La SRE dice que no puede hacer públicos los contratos, en el marco de la cláusula de confidencialidad con farmacéuticas internacionales. Que Astra Zeneca dice sí vendo, pero no a cuánto porque igual vende más barata o cara a otro país y se mete en un problema comercial.

"Suena lógica como condicionante de un particular porque si no, no te vende y ya. Está bien, la podemos entender, pero lo que podría hacer Relaciones Exteriores es haber formado este comité con testigos sociales que den fe de que efectivamente Astra Zeneca puso esa cláusula. Que avalen que efectivamente la farmacéutica puso eso".

¿Entonces hay un protocolo para evitar el sospechosísimo?

Sí, hay países que han seguido mejor sus protocolos con más pulcritud, México no.

¿En el caso de Cofepris, antes de la pandemia ya se habían registrado estas cifras de recursos de revisión?

En el caso de Cofepris había denuncias de farmacéuticas mexicanas de que la comisión había parado procesos para importaciones, para patentes y uso de medicinas, lo cual se enmarcó en las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que las farmacéuticas mexicanas estaban coludidas y fueron acusadas de corrupción y se les cancelaron contratos, y se trasladó todo a la Secretaría de Hacienda para hacer las compras consolidadas en todo el mundo.

"Eso redundó en la falta de medicamentos en todo el país, no solamente en los niños con cáncer, y ahí se señaló a la comisión que paró ciertos procesos de las farmacéuticas mexicanas. Esa tendencia ya estaba, como parte de una política del presidente de que en su perspectiva había corrupción o abuso y se les ha dejado de lado en el actual gobierno".

SERÁ EL GOBIERNO MÁS OPACO

¿Prevé que haya cambios?

No. Esta falta de transparencia se ha evidenciado y el presidente basa sus decisiones en su popularidad, en el sentir popular. Sí podría señalarse que no está bien pero no hay un costo político para él y no hay un incentivo para cambiar esta tendencia. ¿Qué va a pasar? Que va a trascender como el gobierno más opaco en los últimos 18 años.

¿Esto para el ciudadano qué significa?

Cuando la ciudadanía no puede exigir y conocer la revisión de cuentas en este proceso, el primer costo son las malas obras públicas. Por ejemplo, el Tren Maya, cuyo primer proyecto tumbó 20 mil árboles y ahora resulta que siempre no pasará por ahí. También no se puede conocer el sobrecosto y el desabasto se traduce en todo esto. La transparencia y la rendición de cuentas garantizan mejores servicios. Cuando la autoridad sabe que nadie lo vigila, puede tomar decisiones discrecionales y a mediano plazo redunda en malos servicios públicos.

LA 4T ES OPACA DESDE EL DÍA 1

En noviembre pasado, la Presidencia de la República publicó un acuerdo para decretar como temas de seguridad nacional las obras emblemáticas de infraestructura que impulsa el gobierno de la 4T, lo que reavivó las críticas por la opacidad que permanece en este sexenio.

En enero de 2021, La Silla Rota publicó un reportaje donde se reveló que el gobierno de López Obrador ha recibido 4 veces más recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que el gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con datos obtenidos por este medio, en 2020, el gobierno que encabeza López Obrador recibió 4 mil 491 recursos de revisión por solicitudes de transparencia que no han sido solventadas ante los ojos de la ciudadanía, mientras que, en 2018, el gobierno de Peña Nieto recibió 792 recursos.

Entre las dependencias que más recursos de revisión han recibido, por parte de los ciudadanos, están la Secretaría de Educación Pública, de la Función Pública, la Sedena y la Secretaría de Salud, en orden descendente.

acz