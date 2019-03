Refugios para mujeres alertan de riesgos de dar recursos directos a víctimas

MARILUZ ROLDÁN 01/03/2019 09:37 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Ante la confusión de si el gobierno federal entregará recursos directamente a las mujeres víctimas de violencia extrema y no a los centros donde se les brinda protección, la Red Nacional de Refugios exhortó de manera urgente a las autoridades a rectificar esa decisión que pondría en peligro a las beneficiarias.

Esta mañana la organización emitió un comunicado en el que instó al gobierno federal a cambiar su decisión, ya que las mujeres que han sufrido violencia extrema y sus hijos requieren de protección y apoyo profesional de manera inmediata.

Destacó que la decisión de darles el dinero de manera directa muestra el desconocimiento del gobierno de los procesos de apoyo que necesitan las mujeres víctimas de violencia, ya que no es posible subsanar esta problemática con ayuda económica.

Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, dijo la semana pasada en entrevista con La Silla Rota que "la filosofía que tiene el gobierno de darles el recurso directamente a las mujeres es improcedente en el tema de violencia de género porque nadie garantiza la protección de las mismas.

"Va a llegar la mujer: ´necesito un refugio porque me van a matar´, le van a dar el recurso y de ahí a que se traslada al refugio, que además somos espacios seguros y confidenciales, puede ser asesinada", alertó.

Reiteró que la Red Nacional de Refugios trabaja de manera transparente y que ha demostrado ser de gran utilidad para cuidar a las mujeres que lo necesitan. Por esa razón piden que el presidente López Obrador cambie su postura.

"Instamos urgentemente al gobierno federal a rectificar su decisión porque vulnera los derechos de las mujeres a vivir libres de violencias, porque va contra los tratados internacionales y nacionales en la materia", por lo que le solicitó de nuevo al mandatario tener una reunión para poder dialogar sobre el tema.









López Obrador afirma que están definiendo los cambios en la estrategia





Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera que la transferencia de recursos ahora se hará a través de la Secretaría de Gobernación y que estos se entregarán de manera directa.

"Se terminan estas transferencias (a organizaciones), nadie va a ejercer dinero de esta forma... Me decían ayer, entonces el refugio de mujeres afectadas, maltratadas, ¿cómo se va a apoyar? Gobernación, de manera directa, para eso es el gobierno", destacó.

Sin embargo, cuando se le preguntó si el gobierno seguirá entregando recursos a los refugios, respondió: "El gobierno federal va a seguir no sólo apoyando a estos programas a través de la Secretaría de Gobernación, sino cada vez van a haber más recursos. Ya hay ahora más recursos en beneficio de las mujeres de México, lo puedo probar".

López Obrador añadió: "Lo que está cambiando -que además es para bien, para que no haya simulación, para que no haya corrupción, para que no haya intermediación- son los procedimientos, que en vez de entregarle a una organización los recursos destinados a quien lo necesita, se entreguen de manera directa a los beneficiarios. Eso es todo".

Al ser cuestionado sobre cuándo se darán a conocer los criterios para que las mujeres que han sufrido violencia reciban apoyos directos, el Presidente respondió: "Ya, lo más pronto posible. Es que no es ningún problema eso, es que nosotros estamos prometidos por convicción con los pobres, con los necesitados, con los olvidados, con los marginados, con los discriminados, venimos de esa lucha".

El mandatario aseguró que están buscando la manera de solucionar esta situación que se ha presentado con los refugios y que van a mejorar el servicio, aunque aclaró que están definiendo el proceso para que las mujeres sepan a dónde acudir si son víctimas de violencia.





