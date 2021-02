Refugio tuvo covid; quedó desempleada y busca empleo “de lo que sea”

“Yo estaba trabajando de ayudante de cocina, pero a partir de que me dio covid no he laborado. Me molesté de que no me hayan pagado mis días que estuve de incapacidad, porque de hecho en ese trabajo yo no tenía seguro. Cuando regresé no me pagaron nada y me molesté y dije pues ya no trabajo”, expresa María del Refugio Sánchez García, quien logró superar a la enfermedad y ahora busca un nuevo empleo.

El 28 de mayo Refugio empezó a sentirse mal, pero ya tenía una idea de que podría tratarse de coronavirus, porque su hija que es enfermera había dado positivo y tenía síntomas leves, su otro hijo también se contagió.

"Yo empecé con dolor en los ‘chamorros’, hasta ahí yo no sabía que era covid, después me empezó a doler el cuerpo y la cabeza, ya posteriormente me dio temperatura, fui al médico, me revisó y me dijo que era covid y me mandó un tratamiento, me dijo que tenía que estar aislada en un cuarto hasta que pasaran los 14 días”, relató.

"Me atendí con un particular, la verdad no quise ir a un hospital, me daba miedo que me detuvieran, porque ya ves todo lo que ha pasado con esta enfermedad y dije no, me van a internar y yo no quiero", enfatizó.

Refugio no se hizo la prueba por lo costosa que es, pero como su hija había dado positivo, el doctor particular que la revisó le dijo que tomando en cuenta eso, lo que ella tenía era covid-19.

Se tomó el tratamiento tal como se lo indicó el médico, pero al principio la temperatura no cedía. Después de una semana aparecieron otros síntomas, como dolor de estómago, diarrea, mareos, pérdida del olfato y del gusto, los cuales desaparecieron paulatinamente.

“Busco trabajo en lo que sea”

A sus 49 años, Refugio trabajaba como ayudante de cocina, sin las prestaciones que le corresponden como el tener seguridad social. Cuando se enfermó de coronavirus estuvo 14 días en cuarentena, al regresar a donde laboraba, se encontró con la sorpresa de que no le pagarían lo correspondiente a esas dos semanas que no asistió.

El coraje que sintió por la falta de apoyo la llevó a renunciar, pero encontrar un nuevo trabajo no ha sido sencillo. Cuenta que ha metido solicitudes, pero no le han llamado de ninguna parte.

"No tan fácil he encontrado de nuevo, porque ya sabes, como mi fuerte es eso, la cocina, no todos los lugares están trabajando al 100, entonces por eso está muy complicado”, comentó.

Cuando se le pregunta si busca empleo de ayudante de cocina como el que tenía, Refugio responde tajante "pues en lo que sea. Yo la verdad no tengo estudios, entonces yo si es (trabajo de) cocina, de limpieza, lo que fuera que me pudieran contratar, porque también por eso se me ha hecho más difícil, porque mínimo quieren la media superior y yo no la tengo, en un restaurante quieren la prepa”.

Refugio tiene secundaria trunca, aunque terminó ese nivel educativo, al final reprobó dos materias y no recibió sus documentos, ella considera que esto también limita sus posibilidades de ser contratada.

Aunque actualmente se encuentra completamente recuperada del covid-19 y está lista para un nuevo empleo, Refugio mantiene las precauciones en todo momento para evitar contagiarse de nuevo.

“Me siento bien, pero con miedo, todavía tengo los cuidados porque me comentó el doctor que sí puede volver a dar si no tienes los cuidados. Te vuelves más inmune, ya no es tan fuerte como la primera vez, pero sí te puede volver a dar”, expresó con temor.