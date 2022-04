"Reforma no nacionaliza el litio, lo monopoliza": Damián Zepeda

En medio del análisis para reformar o no la Ley Minera, los curules de morenistas se llenaron con el lema: "El litio es nuestro".

El proyecto pretende no otorgar concesiones, licencias, contratos ni permisos para la exploración y explotación del recurso.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

Esta tarde, en comisiones de la Cámara Alta, se aprobó la minuta que llegó este lunes de San Lázaro después de que Morena y aliados juntaran los votos requeridos para su trámite.

Ante ello, el senador de Acción Nacional, Damián Zepeda, argumentó que con este proyecto "no se nacionaliza el litio".

"Con o sin la Reforma Minera el litio es de los mexicanos", por lo que, no está de acuerdo con la Reforma ya que "monopoliza el mercado del mineral".

"Esta Reforma no nacionaliza el litio, el litio ya es de los mexicanos, la lectura del artículo 27 constitucional lo dice, corresponde el dominio directo de los recursos naturales al país, no es de privados", señaló el senador blanquiazul en entrevista.

TAMBIÉN LEE: MORENA EN EL SENADO CONVIERTE DEBATE DEL LITIO EN CLASE DE QUÍMICA Y ECONOMÍA

#DesdeLaCurul | Senador @damianzepeda asegura que el #Litio es de los mexicanos, debe ser palanca de desarrollo en beneficio del país https://t.co/DnYNM0egPi pic.twitter.com/HuKLNPfpdQ — La Silla Rota (@lasillarota) April 19, 2022

De acuerdo con Zepeda Vidales, lo que hace esta reforma es crear un monopolio de Estado, "yo estoy en contra de los monopolios de Estado, quiero que se aproveche el litio para los mexicanos, claro que sí, quiero que sirva como palanca de desarrollo, no quiero que se lleven el mineral los extranjeros claro que no, pero de nada le va a servir a México que nuestro mineral esté enterrado porque el gobierno decidió que solo él puede explotarlo ya que el gobierno no tiene la capacidad técnica, ni financiera para garantizar una explotación adecuada".

A opinión del senador, esta reforma creará un nuevo órgano, una empresa estatal para administrar el litio como en su momento Pemex con el petróleo pero ahora "el país no cuenta ni con el conocimiento ni recursos económicos para hacerlo".





na