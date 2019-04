Reforma laboral, por desaparecer Juntas y transparentar sindicatos

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 08/04/2019 09:07 p.m.

Las juntas locales de conciliación y Arbitraje desaparecerán y serán sustituidas por tribunales. Además, la elección de dirigentes sindicales será más democrática, y dichas organizaciones deberán cumplir con mayor transparencia. Es parte de lo que incluye la propuesta de nueva reforma laboral.

Dicho documento, del cual La Silla Rota tiene copia, incluye también inscribir al IMSS a los trabajadores del hogar.

El dictamen aún no está listo pero ya circula entre los diputados un borrador, y este 9 de abril podría votarse el dictamen en la Comisión del Trabajo. Sin embargo, algunos legisladores esperan que haya más tiempo para analizarlo, y ven detrás de la repentina prisa para dictaminarlo la presión del Congreso estadounidense, de que no ratificará el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) si antes no hay una reforma para que los trabajadores mexicanos, por lo menos los del sector automotriz, tengan mejores salarios y homologarlos con sus pares estadounidenses.

La Silla Rota consultó a legisladores para conocer su punto de vista sobre los avances del documento sobre la reforma laboral. La morenista Tatiana Clouthier explicó cuál es el espíritu de quitar las juntas de conciliación locales, y dijo que es parte de lo que ya se había acordado incluiría la reforma. "Es para agilizar los procesos", afirmó.

Respecto a la apertura para que la elección de líderes sindicales sea más democrática, explicó que es una lucha histórica de la mayoría. "Lucha en la que creo de toda mi vida".

La legisladora también destacó que dentro del proyecto se incluyan con más claridad derechos para los trabajadores del hogar.

Este paso que se da inicialmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un gran inicio".

Por su parte el perredista Antonio Ortega explicó que el documento que circula es un predictamen y su dictaminación puede demorar debido a que algunos compañeros han pedido hacer una revisión intensa.

"El predictamen es de más de 600 páginas, por lo tanto a pesar de las prisas que pudiera tener Mario Delgado por las instrucciones que da el gobierno norteamericano de sacar lo más pronto el dictamen, la revisión no se va a hacer en las próximas días y por lo tanto hay que hacer un llamado a Delgado y a la Comisión de Trabajo de hacer las cosas bien, sin prisas para no arrepentirnos", dijo a La Silla Rota.

Sin embargo, reconoció que el documento incluye demandas históricas del PRD, como eliminar las juntas de conciliación y arbitraje locales, las cuales eran designadas en su mayoría por los gobernadores y pese a ser tripartitas, con representación de trabajadores, patrones y gobierno, en la realidad no defendían a la parte trabajadora.

"Hoy desaparecen las juntas, se constituyen tribunales especializados en temas laborales y forman parte de un poder autónomo e independiente como es el Judicial", destacó.

Otro punto positivo es que se da paso a avances sustanciales de la vida democrática de los sindicatos.

La toma de nota ya no será otorgada por la Secretaría del Trabajo y por lo tanto influye, favorece políticamente a quien se le entrega la titularidad de un sindicato, en el predictamen se constituye un órgano independiente que se llama Registro laboral, este órgano independiente está formado por la representación de organizaciones sociales, una del gobierno, esperamos sea un paso importante en la asignación de tomas de nota. Estas se entregan en asambleas donde los afiliados votan en secreto cuál es la preferencia y respaldo de que demanda la toma de nota y la representación del sindicato. Esta es una demanda histórica de sindicatos en la lucha por democratizar decisiones".

Otro aspecto positivo que vio Ortega es que se terminaría con la representación al infinito de los mismos dirigentes, de secretario generales, órganos directivos sujetos a plazos no definidos y no habría reelección.

"En lo que tenemos dudas es en que una sola empresa pudiera tener varios sindicatos legales reconocidos y tengan una representación. En Veracruz en materia de educación es representado por más de 40 sindicatos y se hace prácticamente imposible buscar un acuerdo o negociación. Se puede prestar a competencia insana y dar paso a corrupción y dañar interés superior de trabajadores", cuestionó.

Otro aspecto que destacó es que se acabará con contratos que daban protección al patrón y que ayudaban a crear los llamados sindicatos blancos.

"Se terminan los sindicatos blancos, los contratos de protección y esto es un aporte muy importante a la lucha democrática del sindicalismo en México. Es medida que va a ayudar a procesar la vida democrática de sindicatos y que resuelve un tema de libre comercio. Particularmente la denuncia de que hay dumping laboral en México porque la competencia en ámbito laboral de americanos que se quejan de que tienen a la fuente de trabajo en México dañando a estados Unidos. El hecho de que en la industria automotriz se fije 40 por ciento de las partes de automóvil de las partes que se mandan a Estados Unidos tenga como componente hecho por trabajadores que ganan 16 dólares la hora como en Estados eso va a generar acto de justicia para trabajadores mexicanos".

Por su parte el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Ruffo Appel reconoció que aún no había leído completo el documento, pero recordó que cuando estuvo en el Senado y se aprobó la anterior reforma laboral, estaba pendiente el tema de la democratización de los sindicatos.

Hoy pareciera que es un asunto muy debatido en el marco del T-MEC. Estamos en la expectativa legisladores con el interés de conocer qué previsiones contiene esa propuesta de legislación que como dice el protocolo, debe ser aprobado en la Comisión de Trabajo y veremos".

Aunque previó que con la democratización de los sindicatos se podría acabar con la corporativización, consideró que será algo casi inédito y hay que estar atentos a los resultados.

"Al quedar libres y transparentes si irá a funcionar, o será una situación como la que nos representa la CNTE que extralegalmente, violando leyes, vienen y ponen condiciones y perjudican a los demás. Para qué irá a ser usada esa libertad y transparencia en los sindicatos, para un desastre, desorden o imposición a los demás o una verdadera evolución política nacional", advirtió el ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ensenada, Baja California.

Por su parte el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isaías González Cuevas, quien también es dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), dijo a medios de comunicación que la reforma obligará a los sindicatos a rendir cuentas a sus agremiados, en explicar en qué se invierten las cuotas.

Para elegir a un dirigente ahora sí debe contar con la mayoría de los trabajadores, nada a mano alzada, debe ser un voto secreto con urna y nadie los puede cohesionar. El que tenga respaldo de la gente se va a quedar. Muchos se van a ir porque están alejados de la gente", pronosticó.

Por su parte el coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, adelantó a reporteros que para esta semana no había los acuerdos necesarios sobre la reforma laboral.

"Ni de manera sustantiva ni de manera procedimental, es lo que está previsto".

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la Bancada de Morena, Mario Delgado, dijo que la fracción trabajará para lograr los consensos en los pendientes legislativos, como es la reforma laboral. Reconoció que la Cámara de Diputados está en falta, pues las modificaciones debieron ocurrir el año pasado, pero se comprometió a avanzar en el tema antes de que concluya abril.

NUEVAS DISPOSICIONES

De acuerdo con el documento borrador sobre la reforma laboral, el posible dictamen incluiría lo siguiente:

-En materia de derechos de trabajadores del hogar:

Artículo 337,fracción IV. Inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables en la materia.

-Sobre elección de directivas de sindicatos:

Artículo 371 sobre los estatutos de sindicatos, estas disposiciones son las nuevas:

IX. Procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto.

Para tal efecto, los estatutos deberán observar las normas siguientes:

a) La convocatoria de elección se emitirá con firma autógrafa de las personas facultadas para ello, debiendo precisar fecha, hora, lugar del proceso y demás requisitos estatutariamente exigidos;

b) La convocatoria deberá publicarse en el local sindical y en los lugares de mayor afluencia de los miembros en el centro de trabajo, con una anticipación mínima de diez días;

c) El lugar que se determine para la celebración del proceso electoral, así como la documentación y materiales que se elaboren para la realización, deberán garantizar que la votación se desarrolle de forma segura, directa, personal, libre y secreta;

d) Se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar, que deberá publicarse y darse a conocer entre éstos con al menos tres días de antelación a la elección;

e) Establecer un procedimiento que asegure la identificación de los afiliados que tengan derecho a votar; y

f) La documentación, material y boletas para la elección de integración de los órganos internos de los sindicatos a que se refiere este inciso, contendrá cuando menos los siguientes datos y requisitos:

Municipio y entidad federativa en que se realice la votación;

2. Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;

3. Emblema y color de cada una de las planillas que participan con candidatos en la elección de que se trate;

4. El nombre completo del candidato o candidatos a elegir; y

5. Las boletas deberán validarse en el reverso con las firmas de por lo menos dos integrantes de la Comisión Electoral que para tales efectos acuerde el sindicato.

En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la libre voluntad de los afiliados al sindicato, de incumplirse éstos, el procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso;

IX Bis. En la integración de las directivas sindicales se establecerá la representación proporcional en razón de género;

IX Ter. Normas para la integración y funcionamiento de una instancia de decisión colegiada, que será responsable de organizar y calificar los procedimientos de elección de los órganos internos del sindicato;

X. Periodo de duración de la directiva sindical y de las representaciones seccionales. En el caso de reelección, será facultad de la asamblea decidir mediante voto personal, libre, directo y secreto el periodo de duración y el número de veces que pueden reelegirse los dirigentes sindicales. El periodo de duración de la directiva y en su caso la reelección, deberán respetar las garantías a que se refiere el artículo 358, fracción II, de esta Ley.

Comparativo

