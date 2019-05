"Reforma laboral es neoliberal, pero buena": Lozano

REDACCIÓN 16/05/2019 04:31 p.m.

Javier Lozano, exsecretario del Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón, afirmó que la reforma laboral es buena, sin embargo, es neoliberal pues "nos la dictaron tal cual de Estados Unidos".

En entrevista con LA SILLA ROTA, el exsenador aseguró que a la reforma sólo le quitaría dos cosas.

Quitaría que en el contrato colectivo diga que tienes que formar parte del sindicato. También quitaría que la carga de la prueba, en una disputa laboral, esté en el patrón y no en el trabajador", aseguró Lozano.

BALANCE DE LA CAMPAÑA DE MEADE

Quien fuera vocero del entonces candidato presidencial de José Antonio Meade, a quien califica como "el mejor hombre, sin lugar a dudas", declaró que la coyuntura jugó en su contra para que la gente votara por él.

La gente estaba harta del sistema, del PRI, PAN, la corrupción. Todo tuvo una influencia", explicó.

Lozano enfatizó dos aspectos que afectaron al PRI en particular. El primero, el cambio de liderazgo de Enrique Ochoa a René Juárez, cambio que, considera, se debió hacer "desde el principio".

Lo segundo es que "quisieron presentar a un candidato ciudadano sin ser priísta".

Te quedas en el peor de los mundos porque los ciudadanos no lo terminan de ver como ciudadano y los priístas no lo terminan de ver como priísta. Era un poco ´háganme suyo, pero me escondo del PRI´. Esa dicotomía no ayudó".





Para Javier Lozano, el presidente Enrique Peña Nieto no supo comunicar los logros de su administración. "Quedó como un gobierno frívolo, distante y corrupto".

Y con estos gobernadores que eran la nueva generación del PRI y resultaron ser unas ratas, pues claramente la gente dijo ya no quiero. Creo que AMLO aprovechó y la gente le dio la oportunidad. Fue una combinación entre un discurso pegador y hartazgo de la ciudadanía", agregó.

Consideró que Peña Nieto "no supo leer al país" y que era un presidente que "no transmitía ninguna emoción", que no comunicaba las buenas decisiones y que las malas se le salían de control.

Dejó herido de muerte al PRI. No sé si deba resignarse a morir en paz, pero deben hacer algo muy profundo para que la gente los vuelva a ver".

LA CAMIONETA REGALADA

Al ser cuestionado sobre si aún conserva la camioneta Cadillac de lujo que presuntamente le habría regalado el capo huachicolero Othón Muñoz Bravo, alias "El Cachetes", en 2012, Lozano negó que él se la hubiera regalado.

Lozano contó que conoció a "El Chachetes" en Puebla durante la campaña de 2012. Aclaró que su "escándalo" surgió en 2017.

Quien me prestó, no regaló, la camioneta fue otra persona que se llama Ángel López. Y fue además reportada a la autoridad electoral y antes que terminara la campaña la devolví", contó.

