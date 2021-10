Reforma eléctrica de AMLO, vieja y no sirve: Anaya

2 visiones Reforma Eléctrica:



AMLO: Monopolio / energía sucia, cara e insuficiente.



Nosotros: Competencia / energía limpia, más barata y suficiente.



Andrés Manuel: El México de hoy no es el de tus recuerdos. El problema no es tu edad, sino que tus ideas son viejas y no sirven. pic.twitter.com/lJbpM8P5wC