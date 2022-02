Reforma eléctrica de AMLO, un retroceso a los años 70: CCE

Carlos Salazar Lomelín presidente del Consejo Coordinador Empresarial aseguró que la iniciativa de Reforma Eléctrica que se analiza en Cámara de Diputados equivale a una regresión histórica a la década de los sesentas del siglo XX que no es compatible la situación actual de México en términos de población y economía.

"El consumo eléctrico ha crecido 30 veces más que el que teníamos en aquella época y el cambio climático nos ha forzado a actuar con urgencia para mitigar sus consecuencias", dijo.

Negó que también sea una postura contraria al gobierno federal y que aplauden la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero consideró que la iniciativa presidencial no fortalece ni cumple con actuales necesidades energéticas del país.

"Esta propuesta no logra lo que el presidente quiere para México y los mexicanos. La CFE no va a desaparecer ni está en riesgo su existencia, lo demuestran sus resultados financieros", argumentó. Y aseguró que en las etapas de la producción de la electricidad tanto la transmisión como distribución son monopolios del Estado y que CFE no ha invertido en la etapa de transmisión.

Defendió que a mayor oferta implicará un costo más económico por la energía. Y aseguró que el subsidio al suministro básico equivalió en 2021 a 71 mil millones de pesos.

Planteó que se requiere "un debate genuino" porque a la fecha el tema sólo se ha llevado al tema de la discusión política.

"Algunos jugadores políticos han señalado que las empresas han operado ilegalmente. Esto no es cierto lo hemos dicho siempre que se castigue a quien haya violado la ley no se requiere una Reforma constitucional para aplicar las leyes que tenemos", dijo.

"La participación privada en el sector eléctrico ha generado avances incuestionables" afirmó. Enlisto que las empresas accedieron a suministro eléctrico más competitivo, que la CFE se benefició y que el capital extranjero sí benefició la infraestructura eléctrica.

PROYECTOS DETENIDOS

El CCE denunció que hay 150 proyectos de energía limpia detenidos con un valor de 40,000 millones de dólares ante la incertidumbre de la política energética que impulsa el Gobierno.

"El sector privado está comprometido con México y con asegurar que las y los mexicanos tengamos suficiente energía barata y limpia. Hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40,000 millones de dólares de inversión que están ahora detenidos, y que el país necesita", declaró Carlos Salazar, presidente del CCE.

En el foro, Miguel Reyes, director de CFE Energía, respondió que la empresa del Estado "subsidia", según él, a los generadores privados con 490,000 millones de pesos (más de 23,780 millones de dólares).

También alegó que los privados producen 82 % de su energía con fuentes fósiles y son responsables del 52 % de las emisiones nacionales de dióxido carbono en el sector eléctrico.

En cambio, el presidente del CCE aseveró que la CFE no ha hecho inversiones necesarias pese a recaudar 46,000 millones de pesos (más de 2,230 millones de dólares) tan solo de la tarifa de transmisión en 2021.

"NO HAY DINERO QUE ALCANCE PARA ESTA REFORMA"

Mariana Campos de la organización México Evalúa afirmó que tras el análisis realizado no hay dinero que alcance para esta Reforma Eléctrica y negó que esto resuelva los retos del sector o fortalezca a la CFE.

"Propone cancelar contratos de participación privada que derivará en litigios y pagos de indemnizaciones valorados en más de 60 mil millones de dólares por CFE un 20 % de nuestro presupuesto público".

Destacó que México, independientemente del partido que lo gobierne, tiene un gobierno pobre porque solo recauda el equivalente al 16 % de su producto interno bruto mientras que en otros países es del 23%.

"Tenemos un país con un presupuesto limitado", dijo. Destacó que el pago por subsidio eléctrico es alto y que la mayor parte del presupuesto se destina a pensiones lo que afecta la distribución de ingresos en sectores como salud y educación.

Afirmó que desde agosto el gobierno dejó de subsidiar a CFE y que eso significa que el gobierno no tiene recursos para capitalizar la empresa.

Agregó que la iniciativa no va acompañada de un plan de financiamiento claro y viable, y que si lo hubiera debería incluir una Reforma Fiscal para aumentar la recaudación y dar más recursos a la Comisión.

"TODOS HEMOS APROVECHADO LOS MERCADOS FINANCIEROS"

Salazar Lomelín fue cuestionado por el diputado petista Gerardo Fernández Noroña sobre los apoyos económicos que reciben las empresas para impulsar sus negocios y el empresario respondió que para eso están los mercados. "Yo quiero saber quién no se aprovecha del sistema financiero para apalancar sus inversiones. Todos, no quiero saber la excepción, para eso están los mercados".

También refutó el discurso oficialista cuando refiere que la CFE ha tenido pérdidas económica a partir de la Reforma de 2013. Expuso que al contrario, sí le dejó utilidades.

"En 2017 ganó 108 mil mdp, para una empresa que factura promedio de 500 mil mdp no está nada mal. En 2018 ganó 62 mil mdp, con la misma normatividad, regulación y ley que hoy critican. En el 2020 pierde, según sus datos públicos, 85 mil mdp. Pero cuando analicen los números verán que una de las explicaciones es el aumento de su gasto administrativo", acusó.

Después dijo a los legisladores "con todo respeto, creo que los están engañando, el 50% de lo que se dice ha perdido CFE, son las utilidades que se pueden generar por el que te está entregando la electricidad".

Y pidió "dejemos a los privados que tengan el costo de la inversión aunque tengan que pedir prestado... Yo prefiero que el dinero que tiene Hacienda se utilice en programas sociales, de salud y seguridad y que se dejé la inversión a los privados".

También cuestionó si en realidad del gobierno federal cuenta con los recursos para invertir en proyectos de generación eléctrica en CFE.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, le preguntó si estaba de acuerdo con el monto de luz que pagan las tiendas Oxxo. Salazar Lomelín respondió que se refería a un juego de números y sugirió eliminar del discurso los adjetivos "despojos y robos que se han utilizado en la discusión pública... Les quiero recordar a todos que sí se paga por transmisión... Cuando dicen Que no se paga deberíamos decir no nos gusta lo que paga de acuerdo a la ley que está establecida hasta el día de hoy el 10.5 % de lo que se transmite a través de las líneas eléctricas".

Y planteó que en todo caso se tienen que modificar esos montos desde leyes secundarias y no desde una modificación constitucional.