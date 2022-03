Reforma eléctrica de AMLO, sin acuerdos; en prórroga para discutirse en Pleno

La polémica reforma eléctrica entró en prórroga para discutirse en el pleno del Congreso debido a que carece de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

"Una prórroga para hablar de esto. Ya dijimos, no hay dictamen, no se ha construido una ruta política, reuniones unilaterales, bilaterales, un replanteamiento de la iniciativa si no hay estas reuniones no hay dictamen y si no hay dictamen no hay discusión en el pleno", señaló el legislador en conferencia de prensa.

El impacto de la generación de electricidad en el medio ambiente es tema fundamental para las y los diputados mexiquenses del @GPPRIDiputados.



En conferencia de prensa invitamos al Foro Nacional de Transición Energética, el próximo 16 de marzo en #Edomex.

Tras visitar México, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, sí emitió preocupaciones del gobierno de Joe Biden por la reforma energética que se discute en el Poder Legislativo.

"Expresamos las preocupaciones reales de la Administración Biden-Harris sobre el posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense en México".

"La reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima", expresó la funcionaria citada en el comunicado que se difundió a través de la página oficial de la Secretaría de Energía de ese país.

El columnista Ricardo Alemán, escribió el pasado 24 de octubre: Lo cierto, más allá de la retórica presidencial "engañabobos", es que la reforma eléctrica de López Obrador está condenada a muerte, en especial porque no alcanza siquiera los consensos mínimos entre los propios diputados y senadores de Morena y menos logra unificar en torno a su aprobación a los más importantes aliados del presidente.

En enero de 2022, la revista semanal The Economist advirtió que la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador es una grave amenaza para la economía mexicana, para el estado de derecho, para la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex y los acuerdos que el gobierno nacional mantiene con Estados Unidos y Canadá.

A través de su artículo titulado "El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer retroceder el reloj a la década de 1970" enlista una serie de puntos que detallan por qué los cambios en la reforma eléctrica no beneficiarían a México, a sus empresas o sus habitantes, sino todo lo contrario.

Este martes, tras la visita del canciller español José Manuel Albares, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que a España le preocupa la posible aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador por su retroactividad y las consecuencias a las empresas españolas.