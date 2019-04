Reforma educativa no frenó pagos indebidos ni mejoró calidad

AXEL CHÁVEZ/ CORRESPONSAL 03/04/2019 08:28 p.m.

Entre 2015 y 2016, ya en vigor la Ley Educativa tras las reformas que promovió el entonces presidente Enrique Peña Nieto, 26 mil dos personas recibieron pagos irregulares del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), entre ellos ocho mil 124 que, bajo la figura de "comisionados", la cual debía desaparecer, cobraron sin desempeñar ninguna función en las escuelas.

Las remuneraciones indebidas fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la inspección 1588-DS, parte del tercer informe de la Cuenta Pública 2017; sin embargo, no cuantifica el posible daño al erario por el uso anómalo del presupuesto.

COBRABAN MIENTRAS EJERCÍAN CARGOS DE ELECCIÓN

El órgano fiscalizador también identificó que en 2016, 138 individuos cobraban en el sistema educativo mientras ejercían cargos de elección popular, una violación al artículo 78 de la Ley del Servicio Profesional Docente. De ellos, 38 fueron ubicados en San Luis Potosí, 37 en Jalisco, 34 en Puebla, 16 en Chiapas, cinco en Tamaulipas y uno en Aguascalientes.

Aunque estos casos no son incluidos en la auditoría, la Secretaría de Educación Pública (SEP) bloqueó a partir de la segunda quincena de abril de 2017 los salarios de tres diputados oaxaqueños, quienes, según el FONE, percibían sueldo, pero no estaban en las aulas.

Los legisladores involucrados, por los que la SEP solicitó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) el reintegro de los pagos en demasía, eran Lorenzo Estrada, con remuneración de 23 mil 663 pesos mensuales como director de la Secundaria No. 25; Leonardo Lucas, que devengaba 9 mil 681 pesos como docente bilingüe del preescolar indígena Nicolás Bravo, así como Candelaria Cauich Ku, profesora de educación especial que percibía 9 mil 413 pesos adscrita a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular No. 81.

La ASF igualmente detectó que en 2016 dos mil 758 mandos medios y superiores; es decir, subsecretarios y secretarios de educación de los estados, cobraron indebidamente del FONE, y que 26 más recibieron remuneración pese a incompatibilidad geográfica, los cual significa que recibían dinero por duplicidad en un centro de adscripción en una entidad diferente a donde ellos ejercían.

En 2015, la mayoría del personal que recibió pagos por alguno de los conceptos de irregularidad se concentró en seis estados: Aguascalientes, con 982 (17.2 por ciento (%)); Hidalgo, con 439 (7.7%); Coahuila, con 374 (6.5%); Oaxaca, con 372 (6.5%), Chihuahua y Veracruz, con 350 (6.1%) cada uno; en contraste, sólo en Campeche no se registraron pagos irregulares.

En tanto que en 2016 52.2 por ciento del cobro indebido en perjuicio del erario federal se distribuyó en siete entidades: Nayarit, con dos mil 449 (9.4%); Tlaxcala, con dos mil 229 (8.6%); Nuevo León, con dos mil 147 (8.3%); Tamaulipas, con mil 931 (7.4%); Oaxaca, con mil 674 (6.4%); Michoacán, con mil 573 (6%), y Guerrero, con mil 562 (6.0%). Ese año, además, todos los estados presentaron casos de personal con pagos irregulares.

Un caso particular en estos dos años es el de los "comisionados", quienes no deberían gozar de sueldo según establece la reforma, pero la ASF los encontró en todos los estados, excepto Campeche. Aguascalientes, fue donde más personas que cobraron indebidamente fueron localizadas, con mil 848; seguido de Veracruz, con 693; Coahuila, con 591, e Hidalgo, con 558.

En esta última demarcación, hasta el trimestre enero-marzo de 2015, aparecía en los registros del FONE con un salario de 138 mil 375 pesos por dos plazas directivas Moisés Jiménez Sánchez, exsecretario general de la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, la clave del centro de trabajo 13FIZ0077M no arrojaba resultados en el Sistema Nacional de Información de Escuelas.

Jiménez Sánchez, cuya carrera fue impulsada por el grupo político de Elba Esther Gordillo Morales, fue coordinador nacional de Estructuras y Redes Políticas Sociales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y aspira a dirigir el SNTE. En su entidad, además, es líder del partido Podemos, que obtuvo su registro en 2018.

De acuerdo con un resolutivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), este profesor fue destituido el 17 de abril de 2015 por "irregularidades y faltas laborales".

En las conclusiones de su dictamen, la ASF afirmó que existe falta de armonización de las disposiciones federales y estatales en la profesionalización docente y gestión escolar; además, sostuvo que los mecanismos de coordinación son ineficientes, las plazas de ingreso y ascenso no se otorgaron siempre a quienes obtuvieron los mejores resultados en el Servicio Profesional Docente, y que se careció de un modelo de evaluación integral por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

PAGOS INDEBIDOS VS. CALIDAD EDUCATIVA

Y mientras el presupuesto del FONE se ejercía indebidamente, los resultados de la prueba Planea aplicadas a estudiantes de los grados terminales de la educación obligatoria evidenciaron que, en 2015, en Lenguaje y comunicación 49.5 por ciento de los alumnos de primaria se ubicó en el nivel insuficiente, lo que significó que pueden seleccionar información sencilla que está explícitamente expuesta en textos descriptivos, que no pueden comprender información de textos expositivos y literarios, resumir información que se ubica en diferentes fragmentos de un escrito, ni realizar inferencias como interpretar el sentido de una metáfora en una fábula. En contraste con ello, sólo 2.6 por ciento alcanzó un nivel sobresaliente.

En Matemáticas, 60.5 por ciento tuvo un nivel insuficiente, ya que no sabe aún resolver problemas que implican hacer operaciones básicas con números naturales, y únicamente el 6.8% adquirió un conocimiento sobresaliente.

En Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero no se obtuvieron resultados de la evaluación. El INEE informó que en Oaxaca no existieron condiciones que permitieran garantizar la realización normal de la prueba y, en consecuencia, el cumplimiento de los objetivos de dicha evaluación; mientras que en Chiapas, Michoacán y Guerrero la cantidad de aplicaciones logradas no alcanzó la cuota de alumnos pretendida en la muestra, por lo que los datos en estas entidades no siempre son suficientes para dar información a nivel estatal; no obstante, las pruebas aplicadas en estos sí forman parte de los datos utilizados para dar información nacional.

En secundaria el panorama tampoco fue diferente: 46 por ciento se ubica en el rango más bajo de conocimiento en lenguaje y comunicación, en tanto que en matemáticas alcanza 65.4 por ciento, debido a que tienen dificultades para multiplicar expresiones algebraicas, resolver problemas que implican números fraccionarios y decimales, y resolver problemas que implican sistemas de ecuaciones.

Para 2017, cuando se aplicó nuevamente la prueba, 64.5 por ciento de los alumnos se ubicó en el nivel insuficiente en matemáticas y 33.8 por ciento en español.

