Reforma al sistema de pensiones en México se aprueba

"Pero lo que no está bien es que las pensiones y su monto sean realmente insuficientes siquiera para mantener lo que hoy día es la política del salario mínimo y del crecimiento del salario mínimo; y está bien que se establezca una pensión mínima pero no con cargo al erario porque entonces lo que sucederá es que a mediano plazo las Afores no se esforzarán por dar el rendimiento adecuado en virtud de que tienen un paracaídas que será el presupuesto de egresos" advirtió.