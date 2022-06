Refinería Dos Bocas: cuenta regresiva para el arranque de obra emblema de la 4T

Todavía como presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que iniciaría la construcción de una refinería en Dos Bocas Paraíso, Tabasco, a partir de 2019 con una inversión a tres años de 160,000 millones de pesos (mdp).

Además, desde su oficina en la colonia Roma, en la Ciudad de México, el virtual presidente electo añadió que en su primer año de gobierno invertiría 75,000 mdp para explorar y perforar pozos petroleros a fin de levantar la producción de petróleo de 1.9 millones de barriles diarios a 2.5 millones de barriles diarios.

Su "plan de rescate energético" incluía también una inversión a dos años por 49,000 mdp para la rehabilitación de las refinerías que ya operan en México.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle explicó que la decisión de iniciar la construcción de la refinería en el puerto petrolero de Dos Bocas se debía a factores como la infraestructura con que se cuenta ya en ese lugar.

"Ya se tiene toda la infraestructura(...) ya se tiene un gran avance y por eso se decidió ahí", indicó en conferencia de prensa.

LAS 4 EMPRESAS INVITADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS BOCAS

Las cuatro empresas que fueron invitadas para la construcción de la nueva refinería de Pemex en Dos Bocas fueron catalogadas como las mejores del mundo, de acuerdo con un estudio y una investigación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de los consorcios Technip, KBR, Bechtel, y Worley Parsons.

Al ser cuestionado sobre presuntos señalamientos de corrupción a dichas firmas, el mandatario federal indicó que cada una de ellas había construido más de 100 refinerías en el mundo, en promedio, "son las de más experiencia en la construcción de refinarías", pues el proyecto en Tabasco se debe terminar en tres años.

"Son las mejores del mundo las cuatro que se seleccionaron y que fue a partir de un estudio, de una investigación, esas cuatro han construido en promedio 150 refinerías cada una, son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías", lanzó.

LICITACIÓN DESIERTA

El gobierno declaró desierta la licitación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y la obra, que iniciaría exactamente el 2 de junio de 2019 y que estaría a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía (Sener).

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en ese momento que las empresas que presentaron sus propuestas técnicas y económicas incumplieron las bases que se emitieron en la convocatoria.

"Se pasaron de los 8 mil millones de dólares y en el tiempo de construcción. No haremos ninguna obra que no podamos terminar durante el sexenio", afirmó el presidente López Obrador en conferencia de prensa matutina.

López Obrador dijo que las empresas que participaron en la licitación planteaban un costo de entre 10 y 12 mil millones de dólares, las tres se pasaban de los 8 mil millones de dólares y también en el tiempo de entrega de la obra, sólo una se comprometía a tener la refinería en el 2023, otra hasta al 2025. "No vamos a dejar obras inconclusas como las que nos heredaron", agregó.

Afirmó que el proyecto lo llevarían a cabo con el apoyo de los técnicos y trabajadores mexicanos a los que llamó a participar, para darle "contenido nacional". Con la construcción de la refinería se crearían 100 mil empleos y estaría la obra supuestamente terminada en mayo de 2022.

Cabe recordar que los consorcios Bechtel-Techint y Worley Parsons-Jacobs , así como las empresas Technip y KBR , invitadas a participar en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, solicitaron una prórroga para entregar sus propuestas del proyecto.

Se supone que, la Refinería Dos Bocas tendrá una capacidad de 340 mil barriles por día y el tipo de crudo a procesar será de 22 grados API, cuyas instalaciones ocuparán 566 hectáreas de terreno de propiedad federal.

Asimismo, de acuerdo con el discurso oficial, la instalación industrial en Tabasco significaría una inversión de entre 150 y 160 mil millones de pesos, por lo que con las seis refinerías rehabilitadas con que cuenta el país y la nueva se busca la autosuficiencia y no comprar la gasolina en el extranjero.

RETRASOS EN LA REFINERÍA DE DOS BOCAS

En marzo de 2019, el entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó que el gobierno retrasaría la construcción de dicha obra.

"No autorizaremos (la construcción) hasta que tengamos una cifra final que no sea muy diferente de los 8 mil millones de dólares originales", lanzó Herrera en un viaje que hizo a Londres para sostener reuniones con inversionistas.

¿CUÁNTO COSTÓ LA REFINERÍA DE DOS BOCAS?

El costo aproximado de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, ha variado conforme pasa el tiempo y de acuerdo a las distintas voces que se han pronunciado al respecto.

Sin embargo, se puede decir que, la construcción inició con una inversión de 8 mil millones de dólares.

Hay que, recordar que, en una conferencia mañanera, el presidente López Obrador afirmó que su costo iba a ser de 8 mil millones de dólares y que incluso podría haber ahorros.

De esta forma, López Obrador contestó a la calificadora internacional Moody´s que aseguró que el costo final de la refinería iba a ser de 10 mdd y se podía incrementar hasta 12 mil mdd.

El argumento de Moody´s para llegar a la estimación fue que Pemex y el gobierno mexicano no tienen experiencia en la construcción de refinerías, por lo cual se iba a generar un costo mayor al planteado y más tiempo de lo estimado, es decir, tres años.

Advirtió que el sobrecosto devendría en presiones sobre los recursos fiscales.

"Con el tiempo, esto llevará a un mayor drenaje de los recursos fiscales, dado que Pemex ya está con necesidad de apoyo soberano para estabilizar sus finanzas", afirmó Moody´s.

Por su parte, los analistas de Citibanamex y el Instituto Mexicano para la Competividad (Imco), y el propio Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) compartieron una estimación similar a la de Moody´s.

El IMP concluyó que la ejecución de la refinería era técnica y financieramente inviable, pues su costo se elevaría a 14 mil 470 mdd.

Mientras que, el área de investigación económica de Banamex consideró que Dos Bocas demandaría una inversión de 12 mil mdd y conllevaría hasta ocho años su construcción.

Hay que recordar que, como presidente electo, López Obrador aseguró que la refinería de Dos Bocas iba a costar alrededor de 6 mil millones de dólares.

PRESUPUESTO DE DOS BOCAS SE VA AL DOBLE

A una semana de la gran inauguración de Dos Bocas, los costos se han disparado fuera de control hasta alcanzar los 18 mil millones de dólares, más del doble del presupuesto original, reveló Bloomberg.

De acuerdo con Bloomberg, el valor de los contratos para obras de construcción hasta 2024 firmados por la Secretaría de Energía (Sener) de México aumentó a más de 14 mil millones de dólares en mayo, y es probable que el monto final oscile entre los 16 mil millones de dólares y 18 mil millones de dólares, según personas con conocimiento del tema, quienes solicitaron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el proyecto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

¿CUÁNDO INICIÓ FORMALMENTE LA CONTRUCCIÓN?

La construcción inició el 2 de junio de 2019 con una inversión de ocho mil millones de dólares.

En conferencia de prensa, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que la obra debería estar concluida en mayo de 2022 y que, ya se cuenta con 50 mil millones de pesos disponibles para ejercerlos en ese año, sin que represente deuda.

Comentó que ya se tenía el proyecto ejecutivo, aunque faltaban algunos de tipo específico, y habría algunas partes que se licitarían para que empresas nacionales y extranjeras participaran, siempre y cuando se mantuvieran en precios donde "no haya abusos".

"Así era antes en Pemex, las refinerías las hicieron los técnicos mexicanos y en cada refinería hay talleres y ahí se elaboraron hasta las piezas para el mantenimiento", explicó el mandatario federal al tiempo que insistió en que con la política neoliberal "todo se convirtió en contrato".

ENTONCES ¿QUIÉNES FUERON LOS RESPONSABLES DE CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA?

El gobierno federal se hizo cargo completamente del proyecto: Pemex llevó la administración y el desarrollo del proyecto; mientras que la Sener se encargó de dirigir el proyecto. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también formó parte del equipo.

El presidente convocó a los trabajadores petroleros activos, transitorios y jubilados, así como a ingenieros, técnicos y especialistas a participar en el proyecto que coordinó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, desde Villahermosa, en coordinación con Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo.

"Es una obra muy importante, tenemos que lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos, en particular en gasolinas y en diésel. Lo propuse desde hace mucho tiempo, es una contradicción, un absurdo que tengamos petróleo crudo, materia prima, y estemos comprando gasolinas", dijo.

¿QUIÉN ES ROCÍO NAHLE, LA ENCARGADA DE CONSTRUIR DOS BOCAS?

La tarea de construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, luego de decretarse como "desierta" la licitación, recayó sobre los hombros de Rocío Nahle, quien encabeza la Secretaría de Energía (Sener).

Rocío Nahle es una de las personas más cercanas al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Su nombramiento en la Sener desde el comienzo del sexenio es muestra de esto, pues el petrolero es un sector clave para la nueva administración.

Es ingeniera petroquímica por la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuenta con diplomado en Ingeniería económica y análisis estratégicos por la Universidad Veracruzana.

Ha trabajado en Industrias Resistol, en el área de planeación y proyectos en la planta de sulfatos en Coatzacoalcos, Veracruz. También en los complejos petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera y Morelos de Pemex.

A pesar de haber nacido en Zacatecas, Veracruz fue la tierra que la vio iniciar su carrera política: fue diputada federal por el Distrito II con sede en Coatzacoalcos respaldada por el PRD, PT y MC.

Además, fue senadora en la LXIV legislatura desde el 1 de septiembre. Cargo para el que solicitó licencia para integrarse como secretaria de Energía.

Ahora fue la encargada de que se construyera la refinería de Dos Bocas en tres años y con un presupuesto limitado.

¿QUÉ PAPEL JUEGA PEMEX EN EL PROYECTO DE DOS BOCAS?

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dijo que la refinería se trata de uno de los principales proyectos para lograr el rescate de la soberanía energética de México, y explicó que Pemex pondría a disposición de la coordinación de la obra, a cargo de Rocío Nalhe, los recursos financieros, técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con la encomienda.

Y EL PAPEL DE LA ONU

La participación de la ONU tuvo como objetivo asegurar que durante la ejecución del proyecto se utilicen las mejores prácticas de transparencia y anticorrupción.

ANOMALÍAS EN OBRAS DE REFINERÍA DE DOS BOCAS

En 2020, la secretaría de Energía entregó, con irregularidades, diversos contratos para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, lo que podrían derivar en un presunto perjuicio al erario por 59.2 millones de pesos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el informe de "Conformación de Plataformas y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco", la ASF determinó que el pago de estos contratos incumplieron disposiciones legales y normativas aplicables.

LOS CONTRATOS IRREGULARES

- 35.8 millones de pesos por inconsistencias entre los volúmenes estimados contra los ejecutados de conformación de plataforma con material producto de corte.

- 5.6 millones de pesos por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el concepto de corte en terreno, ya que se consideró un área diferente a la indicada en el generador para determinar el volumen y no se justificaron las renivelaciones.

- 4.4 millones de pesos por los pagos realizados en las categorías de profesionistas senior y junior, sin acreditar con documentación emitida por una institución educativa su especialidad.

- 2.8 millones de pesos, en el concepto de desmonte en zonas de selva, el cual incluye árboles con altura mayor a 1 metro, y se determinó que los arbustos retirados no tienen más de un metro de altura, además, de que los trabajos se ejecutaron con maquinaria distinta de la considerada en las matrices de los precios unitarios correspondientes.

- 229 mil pesos por diferencias de volúmenes pagados contra las cantidades consideradas en la integración de las matrices de 14 precios unitarios.

En otro informe que considera el desarrollo de los paquetes 2 y 3, y contratos Relacionados, la ASF encontró un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1.1 millones de pesos por duplicidad de pagos.

En relación con el paquete 1 se indica un daño por 2.1 millones de pesos por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto, las obras tienen que ver con vialidades para acceso de equipos y maquinaria.

Mientras que en el desarrollo del paquete 4 se encontró irregularidades por 6.6 millones de pesos y en el paquete 6 por 325 mil 273 pesos.

Tras darse a conocer los resultados de la ASF, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, descartó que existían sobrecostos o retraso en la refinería de Dos Bocas.

CONFLICTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS BOCAS

Los trabajadores realizaron un paro masivo en demanda de mejores condiciones laborales, por lo que fueron reprimidos por elementos de la policía estatal de Tabasco.

La secretaria de energía Rocío Nahle García fue al lugar de la construcción en compañía de elementos de seguridad. En el área de coque fue interceptada por un grupo de más de cien trabajadores de la empresa ICA FLUOR, a quien señalaron de tenerlos en malas condiciones de trabajo.

De acuerdo a lo señalado por algunos de los obreros presentes, Nahle García escuchó algunas de sus quejas, entre las que se encontraban el ataque que sufrieron de parte de los elementos antimotines, donde seis personas resultaron lesionadas.

Sin dar mayores detalles, la responsable del proyecto se comprometió en ese momento a revisar algunos contratos, así como investigar si las demandas de los trabajadores eran reales.

Asimismo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García minimizó el choque entre trabajadores de la construcción de la refinería de Dos Bocas y afirmó que se trató de un grupo reducido de manifestantes.

La funcionaria confirmó que tras lo ocurrido no hubo personas con lesiones graves ni fallecidos y en el operativo implementado para resguardar la refinería fueron detenidos tres manifestantes.

Cabe destacar que, trabajadores de Dos Bocas aseguraron que en ICA Fluor, la empresa a cargo de la construcción de la refinería, existió el esquema de subcontratación conocido como outsourcing en este proyecto de megaestructura impulsado por el presidente de México.

"Hay empresas que ganan paquetes y ellas contratan su personal, que realizan y están al servicio de ICA", aseguró uno de los trabajadores en entrevista para Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Detalló que una de las instrucciones que estas empresas dieron al personal contratado es no presentarse a la obra hasta que tuvieran gafete y contrato firmado.

Luego de las manifestaciones y las represiones por parte de la policía a los trabajadores de la refinería Dos Bocas, se observó una manta colgada en la entrada de la caseta que amenazó a los trabajadores pidiendo que, quienes no estén dispuestos a trabajaran, renunciaran.

De acuerdo con los trabajadores de la refinería, se encontraron bajo presión laboral, pues fueron amenazados por la empresa ICA FLOUR. Y aunque dicha manta no presentaba la firma de la empresa, fotografías relevaron el momento en el que una grúa de la empresa colgaba la manta la misma tarde en que se desató en enfrentamiento entre los trabajadores y la policía.

LA REFINERÍA ¿ES VIABLE O NO?

El replanteamiento del proyecto de construcción la refinería de Dos Bocas, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que sea la Secretaría de Energía y Pemex los encargados de la construcción y no una empresa privada es una muy mala idea, consideró el exsubsecretario de Energía durante un tramo del gobierno de Felipe Calderón, Gonzalo Monroy hace unos meses.

"Aquí que diga el propio gobierno ´lo vamos a hacer´. Perdón, pero no tenemos ni garantías y hay que tomarlo a su palabra (del presidente) de que tiene la capacidad, pero que no la tiene. Si ves los currículos de la Secretaría de Energía, los jefes de Departamento ninguno tiene experiencia en obra, ninguno y el único que la tiene es el ingeniero Barrios, pero de 1970. Esa parte es donde no da nada de confianza y esa parte administrativa suena a muy mala idea", dijo a La Silla Rota el también consultor en temas de energía.

El exfuncionario federal también recordó que Pemex lleva casi 40 años sin hacer una obra y una razón por las que ya no las hacían era porque se disparaban los costos y una parte iban a dar a las cúpulas sindicales. Por eso, la participación del Instituto Mexicano del Petróleo tampoco es garantía y atribuyó las catástrofes de proyectos de refinerías al instituto.

Pero para el exdirector de Petróleos Mexicanos durante el primer tramo del gobierno de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leos, los antecedentes de la construcción de otras refinerías, entre la iniciativa privada y el propio gobierno, muestran que sí se puede construir un proyecto de otra refinería.

"Yo no sé si se pueda decir que el propio gobierno. Pienso que el hecho de entender que en el pasado las refinerías fueron construidas por Pemex y contratistas como Bufete Industrial y otros y que fueron obras llevadas a cabo muy bien, con mucha calidad y el resultado fueron refinerías que operaron muy bien. Entonces el regresar para entender cómo se hizo eso y ahora intentar replicar esos buenos resultados, puede ser algo positivo", dijo a La Silla Rota.

Cuestionado si no podría resultar complicado, luego de que cuatro empresas interesadas en el proyecto se retiraron, respondió que sí hay viabilidad.

"Es tan viable como que así fueron construidas las refinerías en su momento, entonces regresar a prácticas muy positivas del pasado técnicamente es una buena medida, recuperar esa capacidad de hacer ese tipo de proyecto es una buena decisión", recalcó.

En lo que ambos exfuncionarios coincidieron es en que hace falta información del proyecto.

¿QUÉ MÁS OPINAN LOS EXPERTOS SOBRE LA REFINERÍA?

Gonzalo Monroy, experto en temas de energía también comentó a La Silla Rota: "Lo que vemos hoy con Dos Bocas, es similar a lo que se vio en la Línea 12 del Metro. Por cumplir con tiempos políticos no se llevó el tiempo y tuvo severas consecuencias, una refinería que tiene atajos, o que no se cimente bien puede tener efectos mucho mayores".

"Son obras de infraestructura que se deben hacer bien más allá de las ambiciones políticas, de lo contrario se muere la gente", opinó.

Por su parte, Arturo Carranza, experto en el sector energético comentó: "Este incidente (lo sucedido en Dos Bocas con los trabajadores) es la expresión más clara en términos del proyecto de inversión y los tiempos en que se planea ejecutar".

"Se trata de un proyecto prioritario que involucra más de 8 mil millones de dólares, el monto de inversión y trabajo requerido. Las manifestaciones laborales son una expresión de la complejidad de desarrollar el proyecto mismo", dijo.

De acuerdo con Gonzalo Monroy, la meta trazada para la construcción de la refinería en cuanto al costo de las misma y los plazos fijados, no se cumplirá.

Destacó que la refinería no es un proyecto de Pemex, sino de la Sener.

En su momento, México Evalúa, afirmó que la problemática es de raíz, puesto que, al ser un proyecto de Sener, es un proyecto equivocado porque las decisiones no las toma Pemex.

De acuerdo con el periodista Adrián Trejo de 24 Horas, la construcción de la refinería fue entregada a la empresa ICA Fluor y ésta, por alguna razón, consintió sin remilgos que el contrato colectivo de trabajo fuera entregado a Ricardo Hernández Daza, quien, junto con su hermano Raúl, regentean el Sindicato Estatal de la Construcción de Tabasco, ligado a lo que queda de la CTM.

"Los Daza son ampliamente conocidos en el sureste, sobre todo en el estado nativo del presidente López Obrador, por los métodos gansteriles para hacerse de los contratos colectivos: amenazan a las empresas a las que exigen grandes cantidades según para "mejorar´´ la calidad de vida en las zonas de trabajo, pero en realidad es una extorsión", dijo.

ETAPA DE PRUEBA

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este 13 de junio que habrá una "etapa de prueba" de seis meses en la refinería de Dos Bocas.

Durante la mañanera, el mandatario explicó que el periodo de prueba se iniciará a partir del 1 de julio y con el cual se busca que la refinería sea capaz de producir su meta diaria de refinación de 340 mil barriles y con ello acercarse a la autosuficiencia en la producción de gasolinas.

López Obrador comentó que los periodos de prueba en instalaciones de este tipo son de un semestre y que no es un proceso nuevo, pues hace 40 años, con la inauguración de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, se llevó un periodo de prueba similar.

El presidente aseguró que la producción de Dos Bocas, junto a la de las otras seis refinerías locales de Pemex y la de Deer Park, en Texas, permitirán a México autoabastecerse se gasolinas y diésel en el 2023, cuando además ha dicho que Pemex dejará de exportar crudo para procesarlo en casa.

Será durante el segundo día del séptimo mes del año cuando se inaugure la refinería 'Olmeca', como se le denomina al complejo de Dos Bocas ubicado en Paraíso, Tabasco.

¿CUÁNDO SE INAUGURA DOS BOCAS?

De acuerdo con un informe del Gobierno de México, el primero de mayo, López Obrador al encabezar la ceremonia por el Día del Trabajo, acompañado por mujeres y hombres que construyen la refinería Dos Bocas "Olmeca", dijo: "El 2 de julio se inaugura Refinería Dos Bocas ´Olmeca´".

"Ya pronto se va a inaugurar esta obra. Acaba de comprometer, y es una mujer que tiene palabra, Rocío [Nahle], que vamos a inaugurar el día 2 de julio, en dos meses", agregó.

Dijo a los 35 mil trabajadores de la Refinería Dos Bocas "Olmeca", que tras la inauguración el 2 de julio únicamente serán necesarias mil personas para su operación.

"¿Y qué va a pasar con el resto de los trabajadores? Ya estoy pensando y ya estamos buscando la forma de que, terminando aquí, ya tengan a dónde ir a trabajar, mencionó.

A DÍAS DE SU INAUGURACIÓN, ¿EN QUÉ CONDICIONES ESTÁ LA REFINERÍA?

La Sener informó que la obra ya se encuentra en su etapa de construcción final. En la semana del 14 al 18 de mayo arribaron a Dos Bocas los reactores fabricados en Italia.

A partir del 20 de junio, en el cuarto de control central se instalaron las consolas de control de proceso para dar inicio con la capacitación.

Asimismo, se planea que en julio todavía se realice la instalación de cableado, tuberías, el gasoducto y equipos.

Por lo mismo, Jorge Andrés Castañeda, fundador de la consultora Kairos Analytics dijo en entrevista en W Radio que la apertura será sólo de oficinas, ya que, aunque estuvieran listas todas las instalaciones, aún falta la infraestructura auxiliar que convertiría el petróleo en gasolina, por lo que sería hasta el siguiente año que comenzaría la producción.