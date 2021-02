Refinanciamiento de deuda de Pemex, por riesgo de calificación crediticia: expertos

Piénsalo como si fuera una tarjeta de crédito, si fuera y de hecho lo es, una de las operaciones de crédito más grandes que ha habido en la historia petrolera al menos. Ahí la pregunta es, ¿cuáles fueron las condiciones de pago? Prácticamente por el volumen y coyuntura, es casi un hecho que debe traer una garantía soberana, que si Pemex no puede pagar, el Estado mexicano lo haga. Nos hace falta saber cuáles son los colaterales, el activo físico que puede garantizar este tipo de garantías, qué lo soporta. Si Pemex no lo puede hacer, ¿cuáles son los activos sobre los cuales pueden cobrarse ese tipo de cosas? No sabemos, son esenciales para saber si hay una oportunidad de no pagarse o sí hacerlo. Nos faltan detalles”, afirmó el también consultor en temas de energía.