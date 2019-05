Refinanciamiento de deuda de Pemex, por riesgo de calificación crediticia: expertos

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 13/05/2019 08:11 p.m.

El refinanciamiento de la deuda de Pemex con tres bancos, JP Morgan, HSBC y Mizuho Securities por un monto de 8 mil millones de pesos ayudará a que la paraestatal pague deuda e intereses los próximos años que se le complicaba hacerlo y cuyos recursos no iba a obtener mediante la venta de bonos, debido a la mala situación que atraviesa.

Así coinciden el exsubsecretario de Energía, Gonzalo Monroy, y el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Jorge Andrés Castañeda.

Para Monroy, el refinanciamiento se puede comparar a una modalidad de tarjeta de crédito, que renegocia una deuda pero en caso de usarse debe pagarse de manera más rápida.

"En lugar de tener una emisión de 5, 10 15 años para el caso que ya había hecho Pemex de un bono perpetuo en Japón, aquí son 5 años, vas a pagar más y es más volátil en Libor [la tasa de interés de referencia], roguemos que no tengamos un escenario económico adverso en el mundo", dijo a La Silla Rota.

Para Castañeda, se trata de una operación normal, donde se utilizó este instrumento porque no se hubiera podido refinanciar en los mercados.

"Pemex podría usar esta línea de crédito para repagar deuda en vencimiento que tiene este año de bonos, pero ahí lo que estaría haciendo es acortar el perfil de la deuda, porque quizá ahorita piensan y tal vez tengan razón que si salen a buscar al mercado refinanciamiento les va a ir muy mal, tanto por las tasas de interés elevadas del mundo -estamos en uno de los momentos más altos de la historia- como porque Pemex en tres años puede presentar una mejor situación y conseguir una mejor tasa. Están apostando todo a eso", consideró.

Ahora no quieren pedir bonos porque piensan que ahora les iría bastante mal, tendrían que pagar un cupón sobre bonos muy elevado y piensan que con esta deuda que es indicada, una línea de crédito con los tres bancos y van a sumarse más bancos", añadió.

POR SI LAS MOSCAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el refinanciamiento no se trata de más deuda.

"Este es un fondo que se va a utilizar si es necesario, de acuerdo con las circunstancias, como se dice coloquialmente, por si las moscas. Pero esto demuestra la confianza que hay en México y en su gobierno", aseguró AMLO.

También reprochó que en administraciones pasadas se haya dejado caer la producción de petróleo, pero afirmó que con su gobierno ya se estabilizó y que se descubrieron yacimientos de petróleo que permitirán extraer y producir petróleo en el corto y mediano plazo, de tal manera que Pemex se fortalecerá como la principal empresa de gobierno".

Con el refinanciamiento se evitará pagar intereses de la deuda que tiene Pemex y que en total asciende a 103 mil millones de dólares, explicó Monroy.

"Los siguientes tres años, 2020, 2021, y 2022 eran muy complicados para Petróleos Mexicanos en cuanto el dinero que tenía que pagarse a cotización de deuda e intereses. Según la contratación de febrero esos eran 28 mil millones de dólares a tres años, casi 3.5 veces el costo de la refinería de Dos Bocas, es lo que se tiene que pagar de intereses. Se va a hacer una refinería, una refinería empieza, la construcción es pura inversión, puro gasto. ¿Cuál es el efecto que va pasando? El flujo de efectivo de Pemex iba a ser tan apretado que prácticamente estaban garantizando que iba a haber pérdidas, esto lo que tiene a todas las calificadoras e inversionistas muy preocupados, porque ¿cómo puede sostener Pemex la calificación crediticia? Estaba abierta la ventana para que Pemex perdiera la calificación crediticia en 12 o 18 meses, entonces bajo ese escenario fue lo que pasó en la mañana de este 13 de mayo".

Castañeda dijo que el refinanciamiento de deuda es un evento normal que tenía que pasar, que no es ni bueno ni malo, pero sí tiene una mayor tasa de interés del fondo revolvente de 8 mil millones de pesos y no menor, como aseguró el presidente.

Sí hay un poquito más de interés, estos mismos bancos están expuestos a la deuda de Pemex, no es una línea de deuda, sí necesitaba este dinero Pemex pero no es nada nuevo bajo el sol", reiteró.

"Están refinanciando una línea de crédito que ya tienen".

Cuestionado sobre si se podría convertir en un riesgo si la economía va mal, Pemex no produce lo suficiente o por la construcción de la refinería, respondió que el riesgo existe, y no precisamente por la refinería.

"El riesgo ya está y eso se ha venido viendo desde la caída de producción de Pemex y por eso se han bajado las calificaciones y la perspectiva de la deuda. La refinería es simplemente ponerle un peso más y eso requiere muchísimo capital y enfoque de gestión. El riesgo ya está latente en Pemex, la refinería aumenta ese riesgo. La noticia de hoy está muy poco relacionada, no tiene que ver con la refinería, es el mismo monto".

Por su parte Monroy dijo que hay un par de elementos del anuncio que preocupan. La tasa de interés de referencia llamada Libor, la cual es volátil, depende del exterior y puede aumentar. El segundo es que no quedó claro qué se usó a manera de aval para el refinanciamiento, cuyo monto la propia secretaría de Hacienda afirmó era el mayor en América Latina para una empresa como Pemex.

Piénsalo como si fuera una tarjeta de crédito, si fuera y de hecho lo es, una de las operaciones de crédito más grandes que ha habido en la historia petrolera al menos. Ahí la pregunta es, ¿cuáles fueron las condiciones de pago? Prácticamente por el volumen y coyuntura, es casi un hecho que debe traer una garantía soberana, que si Pemex no puede pagar, el Estado mexicano lo haga. Nos hace falta saber cuáles son los colaterales, el activo físico que puede garantizar este tipo de garantías, qué lo soporta. Si Pemex no lo puede hacer, ¿cuáles son los activos sobre los cuales pueden cobrarse ese tipo de cosas? No sabemos, son esenciales para saber si hay una oportunidad de no pagarse o sí hacerlo. Nos faltan detalles", afirmó el también consultor en temas de energía.

Castañeda expresó por su parte que los bancos siempre le prestan a las petroleras, y Pemex es una empresa tan grande, que la garantía es el propio Estado mexicano.

"Pemex está respaldado por México, prestarle a Pemex es prestarle al país, ahí va a estar y va a haber con qué pagar la deuda", dijo el coordinador de proyectos del IMCO.

"Aquí están llevando deuda de largo plazo, los bancos nos dan dinero para pagar deuda, a corto plazo bajo la apuesta de que cuando deban refinanciar en cuatro o cinco años, estén en mejor posición".

Coincidió en que se trata de una cantidad importante, aunque no significa que se pueda utilizar toda.

"Es una cantidad importante. Veremos qué tanto utilizan los 8 mil millones de dólares. Es una línea de crédito importante pero no sabemos cuánto van a usar".

- ¿Era necesaria?

- Tenían que refinanciar esa línea de crédito de alguna u otra forma. Sí, es la operación del departamento de Finanzas de Pemex.

Cuestionado sobre si el ataque a la corrupción en la paraestatal ha cambiado la situación, contestó que sigue igual.

"La situación no ha cambiado. Nada nuevo bajo el sol".

UNA VAQUITA ORDEÑADA

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa anunció que Pemex tendrá reducciones en su carga tributaria, ya que a pesar de ser una empresa donde se practicó la corrupción, aún tiene un flujo de caja razonable para estándares internacionales.

"El problema es que durante mucho tiempo ordeñamos a la vaquita, no quisimos incrementar impuestos de ningún tipo, no quisimos convertir la evaluación y la elusión fiscal y acabamos dependiendo de manera notable en los recursos provenientes del sector de hidrocarburos y no en los tributarios".

Para reducir las cargas fiscales los contratos llamados asignaciones (contratos petroleros que tiene Pemex por sí mismo), donde se incluía el Derecho de Utilidad compartida (DUC), que permitía al gobierno compartir las utilidades de Pemex, se modificarán.

Eso se conseguirá a través de que Pemex migre pozos con una producción de hasta 250 mil barriles diarios en promedio, junto con los de 150 mil que ya se tenía antes. Entonces se sumarían 400 pozos que produzcan 400 mil barriles diarios y que sea por contrato, como cualquier otra empresa, explicó el secretario de Hacienda.

De acuerdo con Urzúa, eso permitirá que algunos de esos pozos que ya estaban viejos y casi cerrados, vuelvan a ser rentables porque el DUC era muy alto y podrían volverse a explotar.

Dicha medida significará una reducción de por lo menos 30 mil millones de pesos hacia el final del ejercicio fiscal del presente año. Esta carga fiscal liberará recursos que podrán ser utilizados por Pemex para incrementar la inversión en exploración y producción, así como mejorar su balance fiscal.

Monroy explicó que en realidad no son pozos sino campos petroleros, y los que producen hasta 400 mil barriles diarios sumados equivalen a un cuarto de la producción de Pemex. Un obstáculo para hacer las migraciones serían cuestiones administrativas.

"La meta que están poniendo es altamente ambiciosa, por lo menos con el pasado reciente, están hablando de pasar más de 30 campos, pasarlos de asignaciones a contratos de producción compartida. Suena muy bien, es muy ambicioso, la industria y mucha gente lo aplaude. Sin embargo, tienes el antecedente que solamente tres contratos pudiste migrar [desde 2017]. A menos de que Hacienda revise en blanco lo que le vayan a mandar, no se ve cómo de manera tan agresiva y rápida puedan de manera administrativa hacer esas migraciones que están pensando.

Ya teniendo los detalles de este cambio de régimen fiscal ahí sí se va a ver cuál es el impacto en términos de producción y hasta entonces lo vamos a poder saber", concluyó. ?

