Reducción de comisiones bancarias va, advierte Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, advirtió que su bancada no se detendrá para impulsar la reforma para reducir y eliminar comisiones bancarias a los usuarios.

El legislador anunció que no está dispuesto a frenar el proceso legislativo, a pesar de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá reformas al sector financiero en los primeros tres años de su gobierno.

"Va a continuar el trámite legislativo, eso no se puede detener. Llegó el momento, nosotros no vamos a titubear", dijo.

"Es el momento de establecer límites, autocontroles, autolímites en las instituciones financieras. Nosotros no nos vamos a detener en nuestro trabajo legislativo, somos un poder autónomo, independiente, donde las decisiones se toman por mayoría y así se va a hacer en la Cámara de Senadores".

Indicó que no se trata de desafiar al presidente ni que se trate de una desvinculación o confrontación.

“Él (AMLO) lo ha dicho, que respeta la decisión del Poder Legislativo, ha dicho: no soy poder de los poderes y cada uno que asuma su responsabilidad", expresó.

Además, Monreal negó que López Obrador dé línea a los legisladores de Morena, pues no tienen que pedir permiso a nadie para cumplir con su trabajo.



"No (no va a dar línea López Obrador), somos autónomos, aunque no lo crean. Ni se consultó ni se pide permiso para presentar iniciativas a nadie, los senadores tienen su libertad, su derecho de presentarlas y hay una autonomía real", aseveró.

