Reducción de comisiones bancarias va, advierte Monreal

REDACCIÓN 12/11/2018 01:51 p.m.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, advirtió que su bancada no se detendrá para impulsar la reforma para reducir y eliminar comisiones bancarias a los usuarios.

El legislador anunció que no está dispuesto a frenar el proceso legislativo, a pesar de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá reformas al sector financiero en los primeros tres años de su gobierno.

"Va a continuar el trámite legislativo, eso no se puede detener. Llegó el momento, nosotros no vamos a titubear", dijo.

"Es el momento de establecer límites, autocontroles, autolímites en las instituciones financieras. Nosotros no nos vamos a detener en nuestro trabajo legislativo, somos un poder autónomo, independiente, donde las decisiones se toman por mayoría y así se va a hacer en la Cámara de Senadores".

Indicó que no se trata de desafiar al presidente ni que se trate de una desvinculación o confrontación.

"Él (AMLO) lo ha dicho, que respeta la decisión del Poder Legislativo, ha dicho: no soy poder de los poderes y cada uno que asuma su responsabilidad", expresó.

Además, Monreal negó que López Obrador dé línea a los legisladores de Morena, pues no tienen que pedir permiso a nadie para cumplir con su trabajo.



"No (no va a dar línea López Obrador), somos autónomos, aunque no lo crean. Ni se consultó ni se pide permiso para presentar iniciativas a nadie, los senadores tienen su libertad, su derecho de presentarlas y hay una autonomía real", aseveró.

LEA TAMBIEN Estos son los bancos que más ganan por comisiones La Condusef dio a conocer qué bancos son los que más ganancias generan por comisiones, con respecto a sus ingresos totales

LEA TAMBIEN Bancos cobran más por comisiones en México, que en países de origen La Condusef reveló también que bancos como Citibanamex, Scotiabank y HSBC son los que tienen un mayor índice de reclamación

LEA TAMBIEN Las comisiones bancarias que se eliminarían de avanzar la iniciativa de Morena Pide la Condusef ser tomada en cuanta, junto con la ABM, para mejorar la propuesta

LEA TAMBIEN Presentan iniciativa contra cobro de comisiones bancarias La bancada de Morena en el Senado de la República busca prohibir el cobro de comisiones bancarias que representa el 30% de los ingresos de la Banca

AJ