Rediseño de libros, sin "fantasma del comunismo", dice Arriaga, pero cita al Che

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, aseguró que en el rediseño de los libros de texto gratuitos no hay adoctrinamiento ni está el "fantasma del comunismo", pero en su discurso citó al Ernesto Che Guevara.

La Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional de Libros de Texto Gratuitos lleva a cabo el rediseño de estos libros, para lo que lanzó una convocatoria abierta a quienes tengan estudios de Educación Superior en pedagogía, psicología, educación especial o carreras afines a las humanidades, ciencias sociales, o ciencias biológicas.

El pasado 22 de marzo, en el inicio de la capacitación a quienes harán el rediseño de los libros de texto, Arriaga les dio la bienvenida señalando que este proceso será histórico porque dará espacio a la voz de quienes han sido marginados, contrario al modelo que se tenía desde que fueron creados.

En el evento realizado de manera virtual dijo que el gobierno de la Cuarta Transformación no actuó de la manera en que la oposición esperaba, ya que no se busca adoctrinar, sino que haya equidad.

Para las vísceras conservadoras eso molesta porque esperaban que actuáramos imitándolos y que propusiéramos un libro de texto redactado por unos cuantos, con una postura afín al colectivo de izquierda que hoy marca que destino de nuestro país, con una postura ideológica que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López obrador

"Si hubiéramos actuado de esa manera, esas voces conservadoras estarían contentas gritando a los cuatro vientos que estamos tratando de adoctrinar a la población y que el fantasma del comunismo recorre México. Lo siento, la cuestión no es así, aseguró Arriaga".

Añadió que con este cambio en los libros está en juego la educación del país y por lo tanto no se pueden tomar decisiones maniqueas ni estereotipos, sino que se debe enfrentar el reto en comunidad, de manera colegiada y sin privilegios.

Después de indicar que para este proceso de dejó de lado el "fantasma del comunismo", Arriaga citó una frase del discurso que el Che Guevara dio en 1965, en el cual señalaba que "es una fantasía realizar las metas del socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo".

Después de leer la frase, el director de Materiales Educativos de la SEP la parafraseó adaptándola al proceso que llevan a cabo: "Es una fantasía generar una libro de texto gratuito que posea un enfoque social, humanista, que responda a la necesidades de nuestro entorno, que no permita la segregación o privilegio en algún sector con la ayuda de las armas melladas que nos hereda un sistema capitalista centrado en el individualismo, la competencia, la productividad y el cansancio, la esclavitud simulada a través de metas de éxito comercial".

Asimismo, hizo un llamado a quienes participarán en el rediseño a eliminar el racismo, el clasismo y a no replicar el modelo autoritario que tenía México desde 1960, porque si no la sociedad les va a reclamar no haber hecho un cambio.

HUBO INTENCIÓN DE ERRADICAR LA DIVERSIDAD CULTURAL CON LOS LIBROS DE TEXTO: ARRIAGA

El director de Materiales Educativos de la SEP dijo que comenzaron la evaluación desde el 1 de julio de 2018, pero que fue en diciembre del año pasado cuando identificaron los principales problemas que hay en los libros de texto.

Indicó que los problemas que encontraron fueron: aprendizajes esperados no desarrollados, censura para abordar los problemas que aquejan a la sociedad, una clara intención por erradicar la diversidad cultural, una simulación que intentó evadir los problemas reales, actividades repetitivas, falta de transversalidad en su diseño, falta de intra y transtextualidad, imágenes redundantes, retórica visual simplista, abuso de los espacios en blanco y descansos visuales de la edición.

Arriaga dijo que tras esta evaluación "llegamos a la conclusión de que no podía corregirse el problema si no se modificaba el modelo. Algunos piensan que fracasaremos, porque aseguran que sólo ellos pueden marcar los rumbos de la ciencia y la educación, pero otros son conscientes de que México cambió en estos 62 años".

Detalló que para este proceso de rediseño se registraron 2 mil 365 personas y que en la SEP están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr un ambiente social de equidad.