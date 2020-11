Redes Sociales Progresistas ficha a Alfredo Adame y "La Barbie" Juárez

El actor y conductor de televisión, Alfredo Adame, y la boxeadora Mariana "La Barbie" Juárez se integraron a las filas del partido político Redes Sociales Progresistas, de reciente creación.

Desde este domingo, Mariana Juárez, será la embajadora del deporte y Alfredo Adame, fungirá como el coordinador del Distrito Federal en la Alcaldía de Tlalpan.

Adame ya compitió, y perdió, en las elecciones de 2018 para la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

En un breve discurso, el actor agradeció a Redes Sociales Progresistas por su invitación a participar.

"El éxito no es cuestión de suerte, es un plan de trabajo inteligente; esta es mi segunda participación en política, en las elecciones de 2018 participé por la alcaldía de Tlalpan, fue una aventura política que me dejó una satisfacción grande, porque me fue muy bien y eso me dio las bases para pensar que puedo lograr cosas muy grandes y muy buenas siempre y cuando tenga la alianza con un partido que realmente sea progresista y que le interese la gente".

Respecto a 2018, Adame dijo que fue una aventura y que ahora en 2020 con Redes Sociales Progresistas ya no lo es.

"Este es el inicio de la construcción de una muy seria y responsable carrera política, con todas mis habilidades, destreza, inteligencia, mi todo, mi temple para construir algo muy serio en beneficio de mis conciudadanos, esa es la idea".

Mariana "La Barby" Juárez, quien también agradeció al RSP la invitación que le hicieron para unirse a las filas del partido político:

"Es muy importante que el deporte llegue a cada mexicano, a cada mexicana, a cada pequeño. En la época que estamos viviendo el tener salud es, el estar activos, nos va a ayudar a hacer personas más sanas y estoy feliz de contribuir con el deporte, ser un ejemplo o poder enseñar a los pequeños a llevar una vida sana al lado del deporte, gracias por la invitación y me comprometo poder llegar a cada uno y poder aportar lo más que se pueda".

El 14 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió revocar la decisión del INE de negarle registro como partido político

En entrevista con La Silla Rota, José Fernando González Sánchez, líder de Redes Sociales Progresistas, aseguró que "se hizo justicia de la injusta y absurda resolución del INE". Además, declaró que todas las resoluciones le parecieron justas y que no deben prestarse a juegos de interés político.

"Me parece que han sido muy serios, muy profundos, en el análisis y hay que darles la oportunidad de que nos lo expliquen y que el debate público tome su rumbo más allá de las filias y fobias que podamos tener cada grupo de ciudadanos", aseguró.