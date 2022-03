Red Flags; alertas de violencia dentro de una relación afectiva

"Hay que dejar claro que no hay un solo amor en la vida. No hay parejas ideales; es uno de los grandes mitos románticos que hay que tirar: no hay ese tipo de uniones ni las habrá. Es imposible ser felices para siempre. En esta lógica, el día y la cotidianidad son abrumadoras, lo que sí puede haber es un buen diálogo; pero si tampoco se puede dar, hay que aprender a soltar de la manera más sana", expresó.