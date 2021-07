Recortan prórroga de 5 a sólo un mes a empresas para sepultar outsourcing

Diputados federales de las Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y Hacienda y Crédito Público, aprobaron con el voto mayoritario de Morena, el dictamen que amplía sólo un mes, y no cinco, la prórroga para que las empresas formalicen la migración laboral de empleados y abandonen el esquema outsourcing.

Después de más de 2 horas de discusión, la comisión de Trabajo y Previsión Social manifestó su desacuerdo con el dictamen que circuló anoche la comisión de Hacienda y Crédito Público que propuso ampliar el período de migración laboral cinco meses, es decir, hasta el 31 de diciembre.

Sus integrantes afirmaron que ampliar el plazo va en contra de la iniciativa que dio origen al tema; y señalaron que la prórroga deba ser de sólo de un mes, es decir hasta el 30 de agosto.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada panista Patricia Terrazas, señaló que de un total de 70 mil empresas que se encuentran en el registro, sólo el 30% ha logrado concluir la migración laboral. Agregó que en un mes difícilmente podrá concluir el resto dicho trámite.

Durante la discusión los legisladores señalaron que existen dos dictámenes del mismo tema, uno de la Comisión de Hacienda; y otro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Los integrantes de esta última afirmaron que la prioridad era aprobar su dictamen por encima de la Comisión de Hacienda.

El diputado panista José Isabel Trejo planteó que convocar un período extraordinario para dar un mes más de regularización a las empresas "no es nada". Consideró que aunque Morena contó con los votos para impulsar su aprobación, no hay un beneficio real para las empresas.

"No nos hagamos diputados, acaban de enviar la iniciativa, quieren que votemos la iniciativa del senador Monreal en sus términos más un agregado que no sabemos cuál es, algo que no han discutido en la Comisión Primera", afirmó.

DICTAMEN INICIAL, CINCO MESES

El dictamen inicial ampliaba el período de migración de empleados por la vía de la subcontratación (outsourcing) recorre como fecha límite del primero de agosto a más tardar el 31 de diciembre 2021.

El documento consultado por La Silla Rota señala que con la prórroga que se otorgará, las empresas contarán con 5 meses más para concluir este trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Este período también aplicaría para los trámites relacionados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, para dar de alta a los nuevos empleados que serán parte de la empresa y que en este momento se encuentran en un período de migración laboral.

También se deberán reconocer los derechos laborales del empleado lo que incluye también su antigüedad.

Y agrega que "tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento hasta el 1 de enero de 2022". La modificación radica en que, inicialmente, se dio a las empresas un plazo de 90 días, es decir 3 meses, en lugar de los 5 que serán ahora si este dictamen se aprueba en el pleno legislativo.

(djh)