Reconstrucción CDMX: lenta, con sobrecostos y faltantes

Por llamada de WhatsApp, a Juan Pablo le avisó su hermano que un edificio había caído en Multifamiliar Tlalpan, donde él vivía. Al llegar observó cómo el 1C se había desplomado y se intentaban organizar las tareas de rescate, porque aún había cuerpos bajos los escombros. "Ahí comenzó la lucha: primero por nuestros vecinos atrapados; luego por nuestras viviendas", dice.

Murieron nueve personas y 18 fueron rescatadas...

A dos años del terremoto del 19 de septiembre de 2017, el Multifamiliar sigue sin ser habitable; pisos rotos, muros semicaídos y paredes resquebrajadas continúan en la infraestructura; hay damnificados en campamentos, otros en el suelo y en sillones de casas de familiares; además, éste es uno de los inmuebles en los que el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, reconoce un faltante de 54 millones de pesos, pero no sólo eso: tras revisiones a facturas de empresas contratadas para la reconstrucción, vecinos han detectado más sobrecostos, deficiencia en materiales y posible corrupción.

Al monto que aceptó el comisionado para la reconstrucción, César Cravioto –quien inicialmente había referido un posible uso indebido de 124 millones, aunque después redujo el monto tras supuestas comprobaciones de las que–, los damnificados presumen más presuntas malversaciones. Por ejemplo, en Insurgentes Norte 476 detectaron un posible sobrecosto en el reforzamiento estructural. Tras las evidencias presentadas por los ciudadanos, la Comisión para la Reconstrucción inició un proceso de análisis por la posible sobrevolumetría de acero ejecutada que asciende a cuatro millones 996 mil 628 pesos.

La compañía responsable de los trabajos es Arquitectura Inmobiliaria Darmi, quien igualmente debe encamisar las columnas en el eje 4A, así como reparar el elevador para que garantice la seguridad estructural, por posibles deficiencias detectadas.

Estas presuntas irregularidades están documentadas en las minutas e Informes de Inspección de Obras firmadas por las partes involucradas -de las que LA SILLA ROTA tiene copia- las cuales también refieren que los trabajos en el edificio 5 de Rincón del Sur 15, a cargo de Darmi, están bajo supervisión, debido a que los damnificados identificaron posible uso de materiales deficientes. Este dinero la administración anterior lo dejó a merced del manejo de los vecinos, que, sin experiencia ni supervisión oficial, contrataron a las compañías.

Darmi, además, debe enmendar ahí obras en cinco departamentos, entre las cuales están renivelar pisos, restituir tubo de desagüe, correcta instalación y funcionamiento hidráulico y sanitario, cuadrar puertas y ventanas, entre otros, por las fallas que imputan las familias, las cuales no han podido regresar a sus viviendas tras 24 meses de que los muros y la estructura se vino abajo.

"Esta empresa hizo un cochinero, lo hemos documentado. Desgraciadamente también hace unos días hubo una agresión hacia una de nuestras compañeras que fue golpeada por uno de sus representantes, un trabajador que no quería permitir que entraramos a un predio (Insurgentes Norte 476), como si él fuera el dueño. Se armó un zafarrancho y mi compañera terminó golpeada. Presentamos una denuncia, pero hay una actitud muy hostil hacia los damnificados porque vemos que no tienen una autoridad que les haga frente", explica a La Silla Rota Juan Pablo Guerrero, integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, organización que trabaja con 800 predios dañados por el terremoto.

Para esta firma, cuyo representante es Alfredo Mendizábal, el sismo significó un crecimiento de contratos con la administración pública. Antes de ello, entre abril de 2014 y febrero de 2017, sólo había obtenido seis contratos de recursos federales que sumaban cinco millones 994 mil 871 pesos, todos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de acuerdo con los registros de Compranet que este medio consultó. El primero de ellos, por ejemplo, fue por 50 mil pesos, al proveer un director responsable de obra.

Mientras para la compañía el siniestro significó una constante laboral, para los damnificados la realidad es muy distinta: "Hay vecinos que no les alcanza y viven todavía en campamentos. Otros vecinos, que no están como los de campamentos, ya llevan dos años con familiares, en sillones, en el piso, durmiendo así. Los que tienen familias, que tienen hijos y deben llevarlos a la escuela, se la ven muy mal", relata Juan Pablo, quien habitaba el edificio 3B. Estos tenían de 80 a 90 departamentos y debieron ser entregados el 31 de julio, según el acuerdo firmado por los constructores, pero no ocurrió.

La entrega se pospuso al 31 de agosto, pero también incumplieron. Tras movilizaciones y un compromiso de las empresas con la jefa de Gobierno, los constructores prometieron que el 31 de octubre los edificios podrán ser habitados, aunque, por las condiciones en las que encuentran el sitio, los habitantes lo dudan y piden que no se les engañe otra vez.

El Censo 19S que publica el gobierno de la CDMX revela que de los 371 inmuebles multifamiliares dañados, sólo están terminados una reconstrucción y dos rehabilitaciones (0.80 por ciento), en tanto que de los 11 mil 882 unifamiliares con afectaciones, sólo en 172 culminó la rehabilitación y en 18 la reconstrucción (1.59 por ciento).

El dinero, no obstante, no deja de fluir: de acuerdo con el gasto comprometido del Fideicomiso para la Reconstrucción, hecho entre febrero y mayo, hay pagos programados por 725 millones 814 mil 212 pesos para obras.

El gobierno de Sheinbaum gasta, en promedio, 64.4 millones por mes en obras por el sismo para multifamiliares y unifamiliares, entre las cuales, además de las constructoras, hay firmas contratadas para la supervisión y otras para la inspección. Incluso con ello, las deficiencias detectadas por los afectados continúan.

REM: faltante, posible sobrecosto y material deficiente

Arquitectura Inmobiliaria Darmi no es la única compañía en cuyos trabajos y servicios presumen sobrecosto. La factura C 18 emitida por Servicios Anukis SA de CV a favor de REM Reingeniería Ecológica muestra un gasto de 150 mil 970.70 pesos por 30 piezas de inodoros y de cien mil 647.18 pesos por el mismo número de lavamanos para el Multifamiliar Tlalpan. Estas piezas, especifica el documento, tuvieron valor unitario de 5 mil 32 pesos y 3 mil 354 pesos, respectivamente; no obstante, en una cotización hecha por los vecinos en tiendas departamentales y del centro de la ciudad encontraron ese juego de baño en mil 647 pesos. Esto implica 500 por ciento menos que en lo que fueron comprados con el dinero público.

"En el mismo edificio, con las ventanas, inflaron los precios. Sin embargo, es sólo la documentación que las empresas nos han querido dar, porque es una constante en todos los edificios: no están demostrando sus gastos", comentó Juan Pablo.

De acuerdo con el último informe de obras, consultado en el portal de Reconstrucción del gobierno capitalino, en los edificios 3B del Multifamiliar Tlalpan los vecinos hallaron anomalías en las especificaciones del concreto al inspeccionar las notas de bitácoras, por lo que el comisionado, al constatar la información, dijo que daría aviso a la contraloría para la revisión técnica, documental y física.

La obra la realiza REM Reingeniería Ecológica, que también está a cargo de los edificios 4A, 4B Y 4C, en los que igualmente se notificó a Contraloría porque se hallaron deficiencias en los procedimientos constructivos de habilitado de acero, acabados e instalaciones, además de anomalías en las especificaciones del concreto.

En el multifamiliar Tlalpan hay diez edificios en los que a los damnificados les informaron que se gastarán, aproximadamente, 330 millones de pesos, en la rehabilitación de nueve y la reconstrucción del que colapsó el 19 de septiembre. No obstante, aunque la fachada parece concluida, en los departamentos los pisos están rotos y las paredes deterioradas.

Hay un tema de maquillaje, porque, aunque los exteriores tienen buen acabado, la mayoría de los interiores están hechos pedazos. Están mal, está muy mal –en mi departamento, por ejemplo, rompieron el piso y no hay contactos–. No soy ingeniero, no soy técnico, pero tengo serias dudas de que cumplan con la entrega el 31 de octubre. Ojalá que sí, porque ya no queremos que nos engañen otra vez

REM, la empresa que ahí labora, es una de las más favorecidas en la reconstrucción desde que obtuvo contratos por 226 millones de pesos en el gobierno de Miguel Mancera. Damnificados Unidos detectó que su administrador único es Rubén Román Hernández, quien fue diputado local en Morelos en 2012, al suplir a Othón Sánchez Vela, entonces yerno de Elba Esther Gordillo Morales.

Para esta persona, sus primeros contratos con presupuesto federal fueron por parte del gobierno de aquella entidad: la construcción de la Planta de Tratamiento las Garzas (7.2 mdp) y la segunda etapa de la ciclovía Teopanzolco (8.2 mdp). El sismo, no obstante, representó el crecimiento económico y laboral.

Sheinbaum y Mancera

En reuniones con damnificados, cuyas grabaciones y transmisiones en vivo han sido almacenadas por ellos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha responsabilizado a su antecesor, el actual senador Miguel Mancera, de la asignación de empresas y la deficiencia en obras de reconstrucción.

De acuerdo con el informe de gasto por el sismo de la CDMX, en el actual mandato, de enero al 3 de septiembre de 2019, se han dispuesto 580 millones de pesos. Los últimos 14 millones 918 mil 553 pesos, pagados a Fredel Ingeniería y Arquitectura, fueron para rehabilitación en multifamiliar Liverpool 47, cuyos trabajos son inspeccionados por vecinos para constatar que no existan irregularidades.

Entre las obras realizadas en el actual gobierno está la reconstrucción de la Unidad Habitacional Tlalpan 2A, 2B y 2C, donde los colonos detectaron deficiencias de origen entre el catálogo de conceptos y el proyecto entregado por la empresa constructora Gerencia y Administración de Proyectos. Ante el reclamo, la firma presentó un listado de trabajos complementarios fuera de contrato para compensar los conceptos no ejecutados, entre los que están reparación de daños en escaleras, jaulas nuevas en azotea, suministro y colocación de cableado eléctrico, así como tuberías para interconectar tinacos y de cisternas a tinacos, para los cuales, sin embargo, aún no hay fecha de culminación.

Además, los afectados identificaron irregularidades en la integración de pruebas de laboratorio a comprensión simple de concreto hidráulico, por lo que no es posible determinar su validez.

"Nosotros luchamos por recursos públicos: es el presupuesto del pueblo de México, de la Ciudad de México, no puede permitirse el gobierno de Claudia Sheinbaum tener una mínima sombra de duda, aunque ella también le echa mucho la culpa... dice que de estos edificios fue aprobada su rehabilitación y reconstrucción en la administración anterior, pero eso no tiene nada que ver; ella debe de dar las respuestas concretas", indicó Juan Pablo Guerrero.

De la administración de Mancera –cuando La Silla Rota documentó una red de empresas inmobiliarias beneficiadas al obtener facilidades desde el gobierno y con miembros del gobierno–, dijo el representante de Damnificados Unidos: "Nosotros no estamos interesados en desmembrar al Cártel Inmobiliario, estamos interesados en regresar a casa, pero hacerlo con dignidad, y para eso necesitamos que se hayan hecho bien los procesos de rehabilitación en el Multifamiliar y en todos los edificios por los que estamos luchando".

Con base en el Informe de Inspección de Obra del 15 de agosto, en Tlalpan 550, Servidores de la Arquitectura y la Construcción no presentó una propuesta económica desglosada sobre los supuestos costos de las reestructuración de los cubos de ocho elevadores, en tanto que en Aluminio 166 la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició un peritaje ya que el proyecto estructural que realizó no es congruente con el monto utilizado –el cual no reveló– por Diseño Arquitectónico y Construcciones.

El gran negocio, la redensificación

En Ámsterdam 27, el gobierno presentó la propuesta de que se reconstruya el edificio bajo la modalidad de redensificación; es decir, construir más niveles sobre un inmueble de los que fueron siniestrados; sin embargo, una parte de los condóminos no está de acuerdo. El mismo planteamiento se hizo para Alfonso Reyes 188, y es posible tras la reforma a la Ley de Reconstrucción aprobada por el Congreso de la Ciudad de México en mayo de 2019.

Los damnificados se oponen porque creen que un edificio que colapsó no tendría la seguridad estructural de aguantar más pisos; además, consideran que se trata de una forma de negocio que beneficiará a constructores, en los que piensan que resultarán favorecidos funcionarios y exfuncionarios que tienen relación con el ramo de la construcción.

Cuando colapsaron sus edificios, y después de que los últimos cuerpos fueron recuperados de los escombros, tras el luto por las muertes y las pérdidas, los colonos tuvieron que decidir qué medida aceptarían. La propuesta del gobierno, entonces de Mancera, era créditos. Afirman que en las asambleas se infiltraban personas que presionaban para que todos aceptaran los créditos, lo cual, creen, era un negocio para el conocido como "Cártel Inmobiliario".

El 10 de septiembre, en la primera sesión ordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Claudia Sheinbaum informó que cerca de 800 familias serán reubicadas, porque sus viviendas son irreconstruibles. Durante la rueda de prensa en la que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador el 11 de septiembre, reconoció que todavía hay 20 mil familias damnificadas, 730 días después de la desgracia, pero para ellos no ha terminado.

Canal de Miramontes 3040, Londres 219, Norte 1260 y Pacífico 455 son algunos de las decenas de edificios en los que sigue la reconstrucción, con quejas sobre posibles deficiencias; en Xochicalco 38 apenas se están realizando estudios para determinar el estado actual del inmueble; en Iztapalapa se llevan a cabo estudios en la Unidad del Parque, Intervención de binomios, firma de contratos, integración de expedientes, y en casos como Girasoles III, donde ya se hizo entrega, los damnificados encontraros problema con uno de ellos y demandan la reparación.

Juan Pablo dice que no le desearía a nadie que se convirtiera en damnificado, como a ellos les tocó por el caso del terremoto.

La vida se colapsa. Nunca habíamos dimensionado cuán importante era tener un lugar donde vivir, porque el estado anímico, tu condición económica, tu relación familiar, personal, todo se trastoca. El principal indicador de cómo se han hecho las cosas es que la ciudad, a dos años, sigue siendo un cementerio de edificio destruidos

MJP