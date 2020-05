"Reconozco errores en el manejo de la epidemia AH1N1", dice Calderón

"Esa misma noche reuní al gabinete con carácter de urgencia. El secretario de salud habló del riesgo de afectación en la economía y la posibilidad de conservar un perfil bajo, no alertar a la población y seguir con las actividades normales hasta no tener más información. Fue una de las decisiones más difíciles, por sus implicaciones, que me tocó tomar como presidente de México y había que hacerlo ya. Mientras sesionaba el gabinete trataba de ordenar los escenarios y sus alcances", admitió.