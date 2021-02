Reconocen que recorte a combate a violencia de género fue a Salud

Tocó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, apagar el incendio mediático que causaron las declaraciones del presidente López Obrador hace una semana cuando, cita textual, aseguró en su conferencia mañanera que sus números sobre llamadas por violencia contra la mujer durante la cuarentena por covid, eran otros. Y de paso, tuvo que hablar también sobre finanzas.



Sánchez Cordero llevó a cabo una reunión virtual con la Red Nacional de Refugios, Amnistía Internacional y Equis Justicia para las Mujeres. La videoconferencia duró dos horas y se realizó a petición de estas organizaciones.





El tema económico fue inevitable toda vez que desde 2019 las organizaciones para la defensa y promoción de los derechos de la mujer, expresaron su preocupación por el recorte presupuestal desde que se publicó el presupuesto de egresos de la federación. Esto se vio reflejado en febrero cuando se redujo el presupuesto e incluso desaparecieron programas de equidad de género, estancias infantiles y discriminación entre dependencias como la Secretaría de Salud y Educación Pública; mientras que en la Fiscalía General de la República desapareció el programa de “promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito”.

En su oportunidad la Red Nacional de Refugios informó a una columna periodística “el Ejecutivo ha reiterado que para su gobierno es prioridad dar atención a las mujeres y garantizar su bienestar; y aunque el PEF2020 tuvo un incremento en lo general del 55% en el Anexo 13, existen diversos retos y programas que no contribuyen a eliminar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, como es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Microcréditos para el Bienestar, que representan más del 50% del incremento que se tuvo en este anexo (recibirán 36 mil millones de pesos)”.

Por otro lado, los refugios para víctimas se han visto en aprietos económicos pues el presupuesto que reciben les ha llegado con atrasos; por ejemplo, la ministración del mes de enero, llegó a finales de abril.

Fue por eso que en su discurso Sánchez Cordero expresó "nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos, hemos tocado puertas y alternativas de recursos en organizaciones internacionales, embajadas, la Unión Europea, en fin. No queremos decirles que tenemos todo resuelto, no. No esta todo resuelto, hay una incertidumbre sí, tenemos que partir que nuestro presupuesto es incierto, que hay una crisis económica y de salud; tenemos que estar conscientes de esta situación si no, no vamos a avanzar, debemos hacerlo con un dialogo crítico”.

Después de que la Red Nacional de Refugios respondiera al presidente con #NosotrasTenemosOtrosDatos se llevó a cabo una reunión virtual con la Red Nacional de Refugios, Amnistía Internacional y Equis Justicia para las Mujeres para hablar de este y otros temas pic.twitter.com/n9oTz749Y3 — La Silla Rota (@lasillarota) May 22, 2020

Y añadió, “es una promesa puntual hacer todo mi esfuerzo ante la Secretaría de Hacienda y organismos internacionales para que ustedes puedan seguir funcionando, porque es vital el funcionamiento de casas de mujeres indígenas”.

El contexto de esta reunión se da también una semana después de que los grupos feministas expresaron su inconformidad tras las declaraciones del presidente López Obrador cuando respondió a pregunta expresa de una reportera, que "el 90 por ciento de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado; y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas”. De ahí que la Red Nacional de Refugios respondió al mandatario con una campaña virtual bajo los hashtags #NosotrasTenemosOtrosDatos y #NoSomosFalsas.

La Secretaría de Gobernación no emitió comunicado sobre está reunión, por lo que se desconoce si el tema de las cifras fue abordado con las organizaciones. No obstante, en el audio de la intervención de la funcionaria federal, ella propone sostener con ellas reuniones mensuales. Y dijo “para mí esta sesión ha sido muy importante para relacionarnos con mucha mayor fluidez y tener esta retroalimentación por parte de ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, en este reconocimiento mutuo, en esta confianza básica, en este diálogo permanente… y las alianzas que se pueden establecer en estas estrategias conjuntas que es sin duda nuestra prioridad, el derecho de las mujeres… Sus preocupaciones son nuestras preocupaciones”.

Tanto la Red Nacional de Refugios, Amnistía Internacional como Equis Justicia para las Mujeres, informaron a La Silla Rota que hoy no harán ninguna declaración al respecto, pero han convocado a conferencia de prensa virtual el próximo lunes.