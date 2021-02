Reconoce AMLO que en Juárez y Cancún no han podido frenar a crimen

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer las zonas en las que han podido bajar la incidencia delictiva y en las que no durante sus primeros 100 días de gobierno.

Destacó en su conferencia matutina que Tijuana, Baja California, ha registrado una baja en la incidencia delictiva, en tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, no han podido lograr buenos resultados.

En cuanto a centros turísticos, Cancún, Quintana Roo, sigue con alta incidencia delictiva, en contrario a Acapulco, Guerrero, donde ha bajado el nivel de violencia, dijo.

En Juárez, por ejemplo, donde también hay operativo, no se ha podido lograr una disminución. En centros turísticos no hemos podido bajar la incidencia, por ejemplo en Cancún no, sí en Acapulco”, lanzó el mandatario mexicano.



Sin embargo, adelantó que este panorama cambiará cuando puedan implementar la Guardia Nacional.



En este tema, dio a conocer que hasta ayer jueves 26 Congresos locales han aprobado la reforma para crear este nuevo cuerpo de seguridad, por lo que espera contar con la unanimidad para declararla constitucional la próxima semana.

lrc