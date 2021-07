Reconoce AMLO alza de 14% en feminicidios en lo que va de su sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un aumento del 14% del feminicidio durante su gobierno.

"En el tiempo que llevamos los homicidios han disminuido un 2%, el robo de vehículo en 40%, el secuestro en 41%, y el robo a casa habitación en 26%, aunque todavía tenemos aumento del 14% en feminicidio, de 9% en robo de transporte público individual y en 26% en extorsión", admitió el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador comentó que ningún otro gobierno ha dedicado tanto tiempo para atender el problema de la inseguridad del país y aseguró que hay un descenso en los delitos.

Destacó que no ha habido asaltos a comercios ni actos de vandalismo por hambre o desatención.

En un mensaje con motivo del tercer aniversario por su triunfo electoral del 1 de julio de 2018, aseguró que hay gobernabilidad en el país y que no se han creado nuevos grupos de la delincuencia organizada en el transcurso de su gobierno. Dijo que sólo están las bandas que ya estaban como: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico y uno que opera en el estado de Guanajuato.





AMLO RECONOCE QUE EL PRECIO DEL GAS HA SUBIDO EN SU GOBIERNO





El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha cumplido con su compromiso de no incrementar el precio del gas por arriba de la inflación, aunque aseguró que trabaja en resolver ese problema.

"El salario mínimo ha aumentado en 44% en términos reales y no se han aumentado los precios de las gasolinas en términos reales, ni la luz, el gas ha aumentado un poco en torno a la inflación", lanzó.

Ante la crisis de consumo generada por la pandemia, las remesas y apoyo de programas de Bienestar ayudaron a frenar la crisis, por lo que el presidente agradeció a "paisanas y paisanos".

Agregó que se espera un crecimiento cercano al 6% en 2021.





PROMETE RECUPERACIÓN DE EMPLEOS A NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA EN SOLO TRES MESES

El presidente López Obrador recalcó que la recuperación de empleos perdidos en la pandemia sigue al alza, pues sólo faltan 438 mil para estar como antes de la crisis sanitaria.

"De los 20 millones 613 mil trabajadores inscritos en el IMSS antes de la pandemia, hemos recuperado 957 mil 248, sólo faltan 438 mil 156 para estar como antes de la crisis, esto lo vamos a lograr en los próximo tres meses", aseguró.

"LOS REACCIONARIOS SERÁN RESPETADOS Y TENDRÁN LIBERTAD"

El presidente López Obrador dio un mensaje a sus adversarios durante el informe, al señalar que los "reaccionarios serán respetados y tendrán libertad", ya que, dijo, aspira a crear en México una auténtica democracia.

Sin embargo, se dio tiempo para llamar al movimiento de sus adversarios como: "conservador", "reaccionario" e "hipócrita".

Resaltó que no podrán frenar sus programas sociales ni obras clave de su mandato como el Aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya.

"Considero necesario analizar el hecho de que, a causa de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno que represento y a las políticas públicas que llevamos a la práctica. En primer término, señalo que este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir.

"Son adversarios, no enemigos. No los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición, no los vemos como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer. Sencillamente, defendemos y representamos proyectos de nación distintos y contrapuestos", remarcó en Palacio Nacional.

Cabe destacar que en su mensaje no se refirió al INE, tampoco al presidente de EU, Joe Biden, ni del desabasto de medicinas ni de la tragedia de la Línea 12 del Metro. Entre sus invitados estuvo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.





VE RECUPERACIÓN ANTE PANDEMIA





El mandatario mexicano comentó que en los últimos meses se han presentado signos "alentadores" de recuperación ante la crisis sanitaria y económica que la pandemia de covid-19 ha dejado a su paso por México.

"De abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios y lo más importante: en este periodo se han registrado menos fallecimientos por covid-19", lanzó.

López Obrador comentó que su gobierno buscó que ningún enfermo de covid-19 se quedara sin atención médica durante la pandemia. Reconoció a los mexicanos por cuidarse en un esfuerzo conjunto para ir recuperando poco a poco la normalidad en el país. "Todos estos gestos de amor y solidaridad verdadera han ayudado", indicó.

En cuanto al Programa Nacional de Vacunación, López Obrador destacó que ha funcionado con eficacia con la recepción de 57 millones 336 mil 595 dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Cansino.

Agradeció el apoyo de uticas y gobiernos extranjeros que han demostrado, con hechos, su solidaridad con México. Mencionó a Cuba, Argentina, Estados Unidos, Rusia, China e India.

"Llevamos el 35 por ciento de toda la población mayor de 18 años vacunada; ya concluimos esta importante labor preventiva en Baja California y reitero el compromiso de vacunar aun con una dosis a todos los mayores de 18 años del país, para el mes de octubre, con el propósito de que lleguemos al invierno más protegidos", lanzó.





(Luis Ramos)