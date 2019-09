Recomienda AMLO no desaparecer poderes por "venganza"

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó no usar como "venganza" los mecanismos que establece la ley, al referirse a las propuestas de senadores de Morena y del PAN de desaparecer poderes en los estados de Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.

En conferencia mañanera, López Obrador llamó a los legisladores al diálogo y a no excederse en la utilización de este tipo de mecanismos con tintes políticos.

"Mi recomendación es que se dialogue, que no se utilicen procedimientos que deben aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia. Yo padecí el desafuero y no puedo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido por venganza, para descalificar a adversarios.

"Que se vean estos asuntos en la fiscalía, son libres. Un legislador tiene todo el derecho de expresarse, de manifestarse, son poderes autónomos, pero sí que no se excedan utilizando esos mecanismos porque no se llega a nada", lanzó.





¿ES SOCIO DE 26 EMPRESAS?





El presidente López Obrador negó que él o su esposa sean socios de 26 empresas que fueron creadas en Veracruz, como lo detectó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que las autoridades correspondientes investigarán al respecto.

Refirió que de acuerdo con la información que le proporcionó el mismo SAT, todas las empresas están inscritas el 11 de agosto de 2019 en Boca del Río, y en ellas registraron como socios a él y a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

"Me rayé! Me convertí en empresario", dijo en tono sarcástico.

Sin embargo, aclaró que no es empresario, "soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan (su salario como presidente), nunca he tenido tarjeta de crédito, nunca me ha interesado el dinero aunque no pienso que todo el que lo tiene es malvado".

López Obrador refirió que si bien apenas ayer martes supo de esta situación y dichas empresas están canceladas en el SAT y se constató que no han hecho operaciones, decidió informar hoy "para que no vaya a ser que ya se estén cometiendo ilícitos utilizando estas empresas".





Y HABLA DE LAS EMPRESAS DE BARTLETT





El presidente López Obrador consideró que el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, enfrenta una campaña en su contra por parte de los conservadores, aunque confió en que el funcionario aclarará todo lo que se ha difundido sobre sus bienes.

Ello luego de que se diera a conocer que Bartlett Díaz tiene presuntamente 23 casas y que en su declaración 3de3, ante la Secretaría de la Función Pública, ocultó su relación con 12 empresas, además de que sostuvo no tener ningún tipo de conflicto de interés.

Al respecto, López Obrador dijo que no le tiene confianza a quienes hacen estas investigaciones "porque no son honestos, siempre hay un interés económico o político, y lo digo por como he padecido calumnias de ellos, es un periodismo al servicio de los conservadores", expresó el mandatario en conferencia de prensa.





SOBRE TRUMP EN LA ONU





El presidente López Obrador celebró el agradecimiento de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la asamblea general de la ONU en materia de migración.

"Le agradezco mucho al presidente Trump, nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad; celebro que haya dicho que son buenas las relaciones, yo sostengo lo mismo. Hay respeto mutuo, eso es lo que buscamos en la relación", apuntó.





PRESUPUESTO PARA ESCUELAS





El presidente López Obrador dio a conocer que darán a partir de este año un presupuesto directo a 103 mil de las 170 mil escuelas que hay en el país, por lo que ya se encuentran conformando los comités de maestros y padres de familia que recibirán los recursos.

"Se le va a entregar a cada escuela su presupuesto; vamos a empezar con las más apartadas. Vamos a empezar con 103 mil de las 170 mil escuelas ya este año. Desde la tesorería será la orden de pago al comité de padres de familia de cada escuela", detalló.





DEDICARÁ CAMPAÑA A RIUS





"Vamos a hacer una campaña intensa de información nutricional, se la vamos a dedicar al maestro Rius, porque eso lo traía él como una demanda permanente. Siempre que nos veíamos me decía sobre la necesidad de la orientación nutricional, de ayudar a informar sobre una buena, una sana alimentación", explicó el mandatario mexicano.





SEMAR APOYA A BAHAMAS





El presidente López Obrador reveló que un barco de la Secretaría de Marina (Semar) apoya a damnificados del huracán Dorian en Bahamas.

"Estamos apoyando a damnificados en Bahamas, salió un barco y está apoyando a quienes fueron afectados por el huracán y agradecerle mucho a la Secretaría de Marina por este gesto, por este apoyo", agregó.

lrc