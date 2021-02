Reclaman empresarios acciones para frenar violencia

Al remarcar que la violencia y el crimen han llegado a niveles “nunca antes vistos”, el sindicato patronal y la cúpula del sector privado exigieron al gobierno mexicano implementar acciones inmediatas.

El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, indicó que la inseguridad ya causa un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de atraer inversión, generar empleo y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza.

De Hoyos recalcó que existe una necesidad imperante de que las autoridades no posterguen las reformas para combatir esos flagelos y aseguró que las elecciones no deben ser un pretexto para no aplicar políticas que disminuyan la inseguridad.

Además apuntó que el tiempo se acaba en este sexenio, pero también la paciencia de los ciudadanos. Por lo que no podemos seguir esperando, pues esta es la última llamada, agregó.

Dio como ejemplos a la violencia contra periodistas, 90 ejecuciones diarias en promedio, el robo de combustible creció 34 por ciento en marzo y en los primeros tres meses del año se reportaron 852 atracos en trenes y vías, 581 por ciento más.

A su vez, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acusó a los tres niveles de gobierno de ser omisas e impasibles para proteger a trabajadores e inversionistas, lo cual consideró inaceptable.

Castañón destacó el cierre de empresas como Coca-Cola Femsa en Guerrero, Lala en Ciudad Mante, Tamaulipas, y la mina Dolores, en Chihuahua, debido a los altos niveles de inseguridad.

Señaló que desde el CCE se exige aplicar la ley sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos.

Demandó que no se postergue más la profesionalización de las policías, que se multipliquen los elementos donde sea necesario y se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles sean rebasadas por la delincuencia.

