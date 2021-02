Reclaman a Va por México: "prometió candidatos ciudadanos, y no cumplió"

Organizaciones civiles reclamaron a la coalición PRI, PAN, PRD (Va por México) excluirles de sus listas a candidatos a diputados federales. Afirmaron contar con ciudadanos destacados por su compromiso social quienes "merecen ser escuchados" por lo que exhortaron a incluirles de manera oficial en sus listas antes de registrar éstas ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Estamos extrañados de que en las listas plurinominales los mismos presidentes nacionales de partido están incluidos: no le pierden. Están proponiéndose y proponiéndose y proponiéndose en puestos de poder y ahorita más que el poder por el poder, necesitamos mirar a la gente", explicó en entrevista Alejandra Morán de la organización Chalecos México que inicialmente apoyo la coalición.

Adelantó que este jueves entregarán un comunicado en cada sede nacional de estos partidos con la intención de hacerles ver su error, pues consideró que no apoyaron la coalición para nuevamente ser gobernados por los mismos políticos de los últimos 70 años. Y destacó que en las organizaciones civiles hay ciudadanos impecables e incorruptibles que desean hacer política de manera diferente a lo que han demostrado los propios partidos.

El 22 de diciembre la alianza "Sí por México" convocó a un evento virtual en el que por casi 50 minutos dieron la palabra a diversos representantes de la sociedad civil en señal de alianza con los ciudadanos. Los dirigentes del PRI, PAN y PRD refirieron que juntos ganarían el Congreso el próximo 6 de junio para crear un contrapeso al gobierno de la 4T y sus partidos aliados. Sin embargo, seis semanas después esto no ocurrió.

"Tenemos una hoja de vida impecable, con una hoja de vida limpia, todo para que sean incorruptibles dentro de un Congreso y no puedan ser comprados ni extorsionados para favorecer solamente al presidente", afirmó Morán. "En breve publicaremos una lista de quienes quisieran ser tomados en cuenta. Propusimos algunos nombres a los partidos pero no tuvimos respuesta; dijeron que tienen compromisos dentro de su militancia y lo entendemos, pero era el momento histórico para hacer esta transición e incluir, además de militantes a miembros de la sociedad civil. Sino ¿Cuál cambio? No habrá cambio nunca", lamentó.

La Silla Rota publicó en días recientes las listas de candidatos a diputados plurinominales que presentaron estos partidos; en el caso del PRI se privilegió a la dirigencia del partido y aliados en Campeche; en el PRD se priorizó a algunos diputados actuales además de la tía de la cantante Thalía Sodi. Mientras que en el pan se privilegiaron liderazgos internos y la ex primera dama Margarita Zavala. E incluso, dentro de estos partidos hubo conflictos por designar los nombres de sus propios integrantes.

SÍ LO PEDIMOS, PERO NOS USARON

Alejandra Morán agregó que pese al trabajo qué costo sentar a la mesa a quienes fueron tres de las principales fuerzas políticas en el país en años anteriores, hoy les ignoraron en el momento incorrecto.

"Les pedimos ver las listas para participar y tomarnos en cuenta, pero nos ignoraron. Nos sentimos defraudados, utilizados y engañados. Utilizaron nuestras caras porque somos los que hemos estado en las calles arriesgando el físico y protestando por lo que está mal. Fuimos desechados como papel higiénico", señaló. No obstante, negó la posibilidad de romper con la coalición. "La propuesta no será entonces votar por partido, sino por candidatos, personas. Valoraríamos a cada candidato en cada distrito y alcaldía", advirtió.

En comunicado la Red de Ciudadanos por México también criticó que estos tres partidos "continúan arrastrando vicios del viejo sistema" por consideró que repetir "a las viejas figuras caducas y sin liderazgo social" e incluso "candidaturas francamente impresentables" causarán desánimo en el voto ciudadano.

"OJALÁ CORRIJAN"

Damián Zepeda, senador de Acción Nacional afirmó que la sociedad civil tiene razón en estar molesta. "Cuando esa coalición se aprobó el mensaje que dieron fue que era una alianza con los ciudadanos, no de partidos. Y en el momento que toca demostrar que sí había una alianza con los ciudadanos no cumplieron su promesa. Eso no va a llevar a ningún éxito por eso se tiene que corregir y hacer una mezcla de ambas partes, compartir espacios con gente muy valiosa interna dentro de los partidos pero también de los ciudadanos y no que sólo los envíen a distritos difíciles de ganar donde se les pide sacrificio", precisó.

Desde un inicio, fue crítico respecto a la alianza entre PRI, PAN y PRD pues consideró que la mezcla de quienes fueron opositores en antaño, era hoy una incongruencia en términos políticos.

Sin embargo, Zepeda consideró que si bien era lógico que los partidos incluyeran a sus liderazgos internos en las listas a candidatos a diputados plurinominales, también afirmó que en este momento era vital incluir también a los ciudadanos. Y puso como ejemplo la candidatura de María Elena Pérez Jaén experta en temas de transparencia, a quien el PAN relegó al número 20 en la lista cuando los primeros cinco lugares son clave porque garantizan su ingreso al Congreso.

"Hay ciudadanos que tienen expertise, profesionalismo y conocimiento de temas profundos. Y eso es lo que se supone que se necesitaba para la próxima legislatura en el Congreso, que pudieran hacer contrapeso.... Es evidente que no hubo una apertura por lo que me parece que los partidos se equivocaron. Ojalá se corrija porque faltan todavía muchos nombramientos de alcaldías y diputaciones locales. Ojalá hagan trabajos desde las dirigencias para su inclusión, porque no es lo que la sociedad esperaba ni lo que se dijo en el evento de Sí por México. No puedes esperar un resultado extraordinario si no haces cosas extraordinarias", concluyó.