Reclaman a Lily Téllez por rechazar pañoleta para pedir aborto legal

El tema del aborto encendió el ánimo de las senadoras, y llegó al reclamo de Malú Micher a su compañera de bancada, Lily Téllez, luego de que ésta se inconformó porque le dejaron en su curul una mascada verde con la leyenda #abortolegalya.

Micher le reclamó a la ex conductora que se negara a tener la mascada verde, cuando iba de verde, y dijo que ella misma -conocida por estar a favor de despenalizar el aborto- también estaba a favor de la vida y pidió que por ello no la llamen asesina.

“Yo también defiendo la vida. No voy a permitir que una señora que viste de verde, que diga que no puede tener un trapo verde, que además nos diga asesinas. No lo voy a permitir”, reclamó Micher.

En el marco de la discusión sobre el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la feminista María Consuelo Mejia, se abrió el debate sobre el aborto. Téllez pidió la palabra y desde su curul se quejó de que a iniciativa de Patricia Mercado, se le hubiera puesto en su lugar y sin consultarla, la mascada.

Pidió respeto, expresó que está en contra del aborto y adelantó que presentará una iniciativa similar a la aprobada en Nievo Leon el 6 de marzo, que protege la vida desde la concepción y criminaliza el aborto.

Después hubo otras participaciones, a favor y en contra del aborto, pero fue la participación de la senadora del Partido del Trabajo, Lilia Margarita Valdes, que se declaró Provida, cuando Micher, sin pedir la palabra, se encendió.

Con la voz alterada y con volumen alto, dijo que ella también era defensora de la vida y fue cuando se preguntó cómo era posible que una señora que venía de verde rechazara una pañoleta verde, en alusión a Tellez, a quien volteó a ver y señaló.

Téllez no respondió y debió intervenir el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, para que regresara la calma.

AJ