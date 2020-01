"Recibí la vieja Procuraduría con deudas y rezagos en investigación": Gertz Manero a diplomáticos

Sesenta minutos de charla e intercambio de preguntas con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dejó satisfechos a embajadores y cónsules de México en el extranjero pues desde el exterior, tenían dudas acerca de cómo se realizó la transición entre la ex Procuraduría General de la República hacía la actual fiscalía, así como las responsabilidades que hoy conlleva y cómo les puede beneficiar o afectar esto en el desempeño de sus funciones.

"Nosotros no pertenecemos al gobierno mexicano pues somos un órgano autónomo. Yo no fui designado, sino electo", dejó en claro. "No podemos imponer criterios al gobierno, ni ellos a nosotros, pero sí podemos hacer sugerencias". Luego, explicó que en los últimos años la Fiscalía (antes PGR) se ha visto afectada por diversos recortes presupuestales. "Recibimos la vieja Procuraduría con 300 mil casos que ni siquiera estaban trabajados y 25 mil órdenes de aprehensión sin cumplir. ¿Qué hicimos? Resolver los casos de justicia cotidiana y conforme se redujo este rezago, el delito bajó", afirmó. Y agregó que se redujo 13% el índice de delitos federales. "Son datos firmes que dio a conocer el gobierno del país y nadie lo ha negado".

Gertz Manero también delimitó sus funciones ante el cuerpo diplomático. Precisó que la Fiscalía no trabaja en la seguridad pública, sino en el litigio de los intereses del Estado mexicano para su gobernabilidad. Por eso, destacó, solo se ocupa de los casos del fuero federal y no común; y les invitó a que, en caso de registrarse algún caso de ese tipo en los países donde trabajan, le sea reportado directamente en las oficinas centrales de la Fiscalía. "Nosotros solo somos litigantes, es decir, no solo recibimos denuncias. Procesamos las carpetas, las llevamos ante el juez y buscamos ganar los juicios. Antes se perdía 97% de estos", señaló.

El Fiscal también adelantó que la próxima semana informará sobre una propuesta para resolver deficiencias en el sistema penal acusatorio, llamado coloquialmente "la puerta giratoria" que permite a aquellos detenidos en flagrancia, al cometer un delito, salir en libertad. "No puedo adelantarles mucho sobre el tema", justificó, "pues debo primero informar al Senado, solo puedo decir por ahora que la figura del arraigo podría no ser eliminada, sino reglamentada".

(José Guaderrama)