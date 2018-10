Rechazan legisladores de Morena que vayan a financiar consulta de nuevo aeropuerto

REDACCIÓN 15/10/2018 06:21 p.m.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, rechazaron que vayan a financiar la consulta sobre el nuevo aeropuerto, como informó Jesús Ramírez, portavoz de Andrés Manuel López Obrador.

"No obedecemos a ninguna instrucción. No estamos obligados ni nadie lo ha planteado. Son rumores. No veo cómo podemos financiarlo, a mí nadie me ha pedido", aclaró Muñoz Ledo.

Evidentemente los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente; pasó el tiempo en que los diputados de Morena, o antes del PRD, enviaban recursos a la campaña del Presidente electo. Ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido"

Además, el parlamentario descartó que la consulta promovida por el nuevo Gobierno pudiera tener carácter vinculante.

"Claro que no es vinculante. Es más un compromiso personal que una obligación vinculante. En realidad es un plebiscito: se consulta a la gente, (aunque) técnicamente es viable. Lo fundamental es que la gente opine", precisó.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, coincidió con el rechazo expresado por Muñoz Ledo.

Monreal explicó que, como consecuencia del plan de austeridad, los ingresos de los legisladores ya se han visto muy mermados como para realizar aportaciones al ejercicio ciudadano.

"Nosotros no vamos a financiar nada, primero porque estamos en un proceso de austeridad, sólo disponemos de nuestra dieta; y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el Presidente electo y su equipo, y de ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional a la que están viendo ellos", dijo.

No estamos financiando, ningún legislador, ninguna de estas consultas, ni tampoco ningún procedimiento de comunicación directa con la población"

Ramírez Cuevas dijo al mediodía que aún no se sabe cuánto costará la consulta, programada para realizarse entre el 25 y el 28 de octubre. Un primer cálculo indica que costará 1.5 millones de pesos, aunque el monto se detallará próximamente.

MARIO DELGADO DICE QUE SÍ

Mario Delgado , coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que los diputados federales de Morena pagarán la consulta popular para definir el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Al acompañar al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su gira por Colima, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados explicó que se tratará de “aportación voluntaria de cada diputado”.

Respecto a las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Delgado dijo que si no está enterado Muñoz Ledo, “es una cuestión definida por la fracción parlamentaria de Morena”, afirmó.

Porfirio Muñoz Ledo llegó a la Cámara de Diputados por Morena como plurinominal.

Delgado también aclaró que la entrega de recursos será directamente a los organizadores de dicha consulta a realizarse del 25 al 28 de octubre.



