Rechazan legisladores de Morena dar trato de víctimas en caso Tlahuelilpan

Legisladores de Morena rechazaron reconocer como víctimas a fallecidos y sobrevivientes de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida el 18 de enero de 2019.

En la discusión de un punto de acuerdo en la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, se eliminó la propuesta del PAN de exhortar a autoridades a dar trato de víctimas a las personas que murieron o resultaron heridas cuando sacaban combustible en el ducto que estalló.

En el exhorto se solicitaba a la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, en el ámbito de sus atribuciones, llevaran a cabo las acciones necesarias para emitir el reconocimiento de calidad de víctimas, a fin de que se les brindaran todas las medidas, beneficios y derechos que establece la ley general respectiva.

El senador de Morena Germán Martínez solicitó que se retirara esa propuesta.

Advirtió que en la ordeña del ducto se estaba cometiendo un delito y que no se sentiría "cómodo" dando a esas personas el reconocimiento de víctimas.

"Que se registre a las víctimas conforme a derecho. Yo no quiero registrar, no me sentiría cómodo, acompañar una resolución que registre como víctima a un incendiario", reprochó en su intervención.

El ex director del IMSS recordó que a él le tocó supervisar y garantizar la atención médica a decenas de quemados de la explosión.

"Ahí hay un delito que necesita deslindarse y responsabilizar a quien lo cometió", argumentó Martínez.

Agregó que no correspondía dar calidad de víctima a quien cometió un delito.

"No se puede decir que se desatendió (el caso), pero hay una secuela penal, de la que se pide un informe a la Fiscalía y, en cuanto se deslinden esas responsabilidades y se avancen los expedientes, podemos reconocer y recomendar a las víctimas", dijo el legislador de Morena.

Dijo que al reconocer a esas personas como víctimas se fortalecía su argumento de que hay una responsabilidad civil y patrimonial del Estado.

"Y no quiero acompañar esa decisión", explicó el ex dirigente del PAN.

La diputada de Morena María de los Ángeles Huerta aseguró que los muertos y heridos de la explosión ya fueron tratados y atendidos como víctimas.

Dijo que con los informes que se solicitan se podría precisar quiénes sí son víctimas.

El senador del PAN Damián Zepeda defendió la propuesta de su partido, al señalar que, sin determinar ni esperar a que haya responsabilidades penales, los familiares de los fallecidos y heridos pueden ser beneficiarios de lo establecido en los artículos 101, 106, 109 y 110 de la Ley General de Víctimas.

Dijo que no hay ese reconocimiento legal, aunque se les haya dado una atención médica como víctimas.

Consideró que se les debe inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, con lo que accederían a todas las medidas de ayuda y atención que establece dicha ley.

"No estamos juzgando ni quiere decir que fueron culpables. En lo que hay investigación y se recomienda a la Comisión Ejecutiva que les dé calidad de víctimas es para que accedan a apoyos, para probar que son víctimas.

"¡Por Dios! ¿Dónde está el peligro de permitir a estas personas, que murieron en una explotación, que accedan a un programa? No estamos diciendo que hay culpables, se pide un informe para que tengan acceso a apoyos económicos, y no se puedan dar si no tienen esa calidad", expuso el panista.

El senador del PT Miguel Ángel Lucero Olivas consideró que hay diferentes víctimas porque no son del mismo tipo las que sucumben en un "terremoto natural" frente a quienes acudieron, "por propio pie", a realizar un delito.

"Hasta no tener un informe no podemos avanzar ni condenar. La atención se les está dando y sólo se pide el informe. Hay otro tipo de víctimas", sostuvo.

Por mayoría, en la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente se aprobó retirar la petición de que se incluyan a los fallecidos y heridos de la explosión de Tlahuelilpan en el Registro Nacional de Víctimas.

Se pidió a la Fiscalía General de la República que informe los avances en la integración de las carpetas de investigación que inició con motivo de la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan.

A la CNDH se le solicitó que presente avances sobre el expediente de queja que inició de oficio y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se le requirió que precise las acciones que ha llevado a cabo con relación a la explosión del ducto.

