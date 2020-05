Rechazan dichos de AMLO sobre presunto interés económico de médicos

"El mercantilismo que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud. Como se decía antes de los médicos que sólo buscaban enriquecerse y cuando llegaba el paciente lo primero que hacían era preguntarle: ´¿Qué tienes? No pues es que me duele acá doctor. No, ¿qué tienes de bienes?´".