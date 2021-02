Rechazan a 26 independientes por falsear firmas

Tras confirmar que incurrieron en irregularidades durante la recolección de firmas para apoyar su candidatura por la vía independientes, el Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro a 26 de los 28 ciudadanos que estaban bajo investigación.

Aunque aún no se dan a conocer los nombres de aquellos aspirantes a diputados federales que habrían incurrido en malas prácticas, la autoridad electoral confirmó que tras hacer valer su derecho de audiencia, solo dos interesados en la candidatura entregaron pruebas suficientes para validar los apoyos que reunieron.

De los 26 aspirantes afectados, 14 buscaban una diputación federal por la Ciudad de México, y juntos reúnen el 90% de las firmas que fueron declaradas inválidas.

El pasado 11 de enero el órgano electoral reveló que entre los 28 candidatos a diputaciones federales había diversas irregularidades detectadas. De los apoyos reunidos por estos ciudadanos el 58% eran formatos que pretendían simular una credencial para votar y 10% fueron archivos con fotocopia y no fotografía de la credencial como establecen las reglas. También se registraron casos de credenciales inválidas como licencias para conducir.

Otros en riesgo por no entregar informe de gastos

Mientras se concluye el dictamen final que determine cuales son los 26 ciudadanos a los que se les negará el registro, hay otros interesados en la candidatura a la Cámara de Diputados que se quedarán en su intento de aparecer en la boleta debido a que no cumplieron con la presentación de sus informes de Ingresos y Gastos.

Según lo informó el consejero Ciro Murayama en la sesión ordinaria de este miércoles, de los 65 aspirantes que habían rebasado el umbral de firmas (incluidos los 28 que estuvieron en investigación), solo 29 cumplieron con su obligación de entregar información financiera.

De acuerdo con el consejero electoral, esto significa que hay 16 aspirantes que, en principio podrían reunir el número de firmas, pero que no entregaron su informe por lo que advirtió: “quien no presente Informe de Fiscalización no podrá obtener el registro de su candidatura”.