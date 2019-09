Rechaza Segob que reforma educativa dé poder a la CNTE

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, rechazó que el Estado haya perdido la rectoría de la educación con las leyes secundarias que se prevén aprobar este jueves en la Cámara de Diputados.

"No hay esta intervención de parte de la CNTE, esto es una rectoría del Estado, se conserva la rectoría del Estado, es una visión distinta del sistema educativo. Muchos no la comparten, muchos diputados, muchos senadores no comparten esta visión, pero finalmente es una distinta concepción del sistema educativo", remarcó la funcionaria federal.

En comisiones, los diputados de Morena, bajo presión de la CNTE, desmantelaron anoche la reforma educativa implementada en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Ahí se aprobó la participación de los sindicatos magisteriales en el reparto de plazas, así como el pase automático de normalistas a plazas docentes.

Al preguntarle si se le dio poder a la CNTE, Sánchez Cordero negó esto y afirmó que se mantiene el diálogo con el magisterio.



Agregó que lo que más les importa es avanzar en los contenidos de la nueva reforma educativa. "Eso para nosotros es importantísimo, qué contenidos, y ahí sí vamos nosotros a ver cómo avanzamos ya a un sistema de educación moderno, del Siglo 21", lanzó.

Destacó que para el gobierno de López Obrador esta es la reforma adecuada en materia educativa.

lrc