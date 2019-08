Rechaza Peralta reuniones con grupos del crimen

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, rechazó haberse reunido con grupos del crimen organizado en el municipio de La Huacana, Michoacán.

"La confusión es de unos cuantos, las confusiones se aclaran, yo no me he reunido, ni me reuniré con grupos del crimen organizado", lanzó el funcionario federal en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

El encuentro de Peralta con grupos de autodefensas de ayer en La Huacana, zona en la que inauguró una planta agroindustrial, fue criticado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por empoderar y entregar recursos a delincuentes.

Peralta también apuntó que se debe dejar de estigmatizar a poblaciones enteras al tacharlas de criminales.

Destacó que, si autoridades estatales o federales cuentan con órdenes de aprehensión en contra de alguno de los personajes con los que se reunió, que las ejerzan. Aunque también dijo que una de estas órdenes no significa una sentencia, pues todos tenemos el derecho a la defensa.

En medio de la polémica por las declaraciones de @M_OlgaSCordero, el subsecretario de @SEGOB_mx estuvo en La Huacana, Michoacán. El mismo municipio donde hace 3 meses, soldados fueron desarmados, agredidos y retenidos por civiles que simpatizan con grupos criminales pic.twitter.com/vQCk4ROqmS — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 22 de agosto de 2019

Agregó que sus acciones tienen que ver con la búsqueda de recuperar zonas que han sido estigmatizadas por lo que anteriores gobiernos dejaron de hacer.

Destacó que a su acto en La Huacana asistieron 40 mil personas y consideró que no se les puede calificar a todos de delincuentes.

