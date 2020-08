Rechaza CNTE clases por TV; AMLO pide a SEP iniciar diálogo

CULIACÁN.- Ante el rechazo de maestros de la CNTE a las clases por televisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció ayer que implementarán su propio modelo educativo, a partir de realizar los cursos con fotocopias en el ciclo escolar 2020-2021 que empieza el próximo 24 de agosto.

"Yo creo que hace falta más comunicación, diálogo, voy a pedir al secretario de Educación que busque un acuerdo con la CNTE y el SNTE, y que se logre un consenso, yo creo que se va avanzar, porque no se perjudica a nadie, al contrario, es para que los niños, los estudiantes, tengan sus clases", comentó el presidente en conferencia mañanera.

Destacó que "en el caso de los maestros van a seguir recibiendo su salario, sus prestaciones, no se altera nada en cuanto a la relación laboral, es un asunto de información".

López Obrador comentó que no habría cambios en los contenidos de la educación, ya que los cursos se darán sobre los libros de texto ya presupuestados.

"Acerca de los contenidos educativos, pues son los de los libros de texto, no hay cambios en los contenidos de la educación, son los libros de texto que se tienen, solo que se va a buscar informarles para que todos juntos y salgamos adelante", agregó.

"TOCA A INE DECIDIR SOBRE ELECCIONES EN HIDALGO Y COAHUILA"

El presidente López Obrador consideró que le toca al INE, y no a la 4T, decidir si se realizan o se aplazan una vez más las elecciones en Hidalgo y Coahuila.

"Mi opinión es que tiene que resolverlo el INE, ellos tienen que decidir, no el gobierno federal, no el Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación, es el INE el que debe decidir. No nos corresponde legalmente, ya no son los tiempos de antes, anteriormente, todo el proceso electoral se manejaba desde la Secretaría de Gobernación, ahora no, queremos que de verdad haya autonomía en este instituto encargado de organizar las elecciones, en el INE, que sean independientes, que sean autónomos, que no dependa del gobierno", lanzó el tabasqueño.

Aseguró que su gobierno no busca dar órdenes a los consejeros del INE para avalar irregularidades, por lo que se dijo respetuoso de la autonomía del árbitro electoral.

"Ya la Secretaría de Salud ha definido los protocolos que tenemos que cumplir todos, entonces a partir de esos protocolos, el INE que es un organismo autónomo tiene que decidir si se celebran o no se celebran las elecciones, cuándo se celebran las elecciones y cumplir los protocolos de salud básicamente", añadió.

HOMENAJE A VÍCTIMAS Y HÉROES CONTRA LA COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una iniciativa para realizar un homenaje a todos los que han perdido la vida por la pandemia.

En conferencia mañanera desde Culiacán, Sinaloa, López Obrador señaló que "se va a mantener un homenaje permanente, tanto de recuerdo como de solidaridad y de agradecimiento a enfermeras, enfermeros, médicos y todo el personal de salud".

Reconocer el trabajo comprometido y solidario de todos los trabajadores del sector Salud, dijo el presidente.

A las 12:00 horas, se guardará un minuto de silencio en todas las dependencias de gobierno por orden de López Obrador, acto que será seguido por aplausos para todos los personajes que luchan contra la pandemia de covid-19 en México.

RELACIÓN CON QUIRINO ORDAZ





El presidente López Obrador aseguró que mantiene una buena relación con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

"No tenemos ninguna diferencia, no hay pleitos, sumamos esfuerzos", le dijo AMLO a Ordaz en la mañanera.

Por su parte, Quirino Ordaz destacó las mesas de seguridad que se realizan todos los días debido a que facilita la coordinación entre las autoridades estatales y las federales.





