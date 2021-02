Rechaza AMLO licitar NAICM hasta que esté construido

JILOTEPEC, Estado de México (La Silla Rota).- Andrés Manuel López Obrador rechazó que el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se concesione una vez que esté en operaciones como lo propuso el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Al concluir un mitin en Jilotepec, Estado de México, López Obrador se pronunció porque la obra se concesione a particulares desde ahora y así el gobierno federal deje de invertir recursos públicos.

“Nosotros lo que no queremos es que se gaste tanto en construir el aeropuerto en Texcoco Por qué es una inversión hasta ahora estimada de 300 mil millones de pesos (…) no concesionarlo hasta que esté terminado porque ahora sí que como se decía antes cuando estábamos chamacos, niños: nos arruchan (…) que se haga la licitación ya y que ya no invierta el Gobierno Federal que los que están construyendo el nuevo aeropuerto, que tienen suficiente dinero, que ellos hagan la inversión y ellos Corran los riesgos”, explicó en entrevista.

El puntero en las encuestas para la elección presidencial agregó que no tendría sentido la propuesta del Grupo Aeroportuario y reiteró su propuesta de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía como opción a una posible cancelación de la obra en los terrenos del lago de Texcoco.

“No pues así no tiene sentido ¡cómo se los vamos a hacer con dinero del pueblo y luego se los vamos a concesionar ah qué vivillos! (…) Lo otro es que se haga el nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y que ese terreno de ahora lo que llevan de relleno se utiliza para oficinas que no construyan muy altas porque es un suelo gelatinoso”, destacó.

No obstante el tabasqueño celebró que se abra el debate a las opciones que hay para la construcción del Aeropuerto.

“¿Se acuerdan que propusimos cinco del gobierno, cinco de la iniciativa privada y cinco de nosotros? y luego regañaron al del consejo coordinador empresarial, a Castañón, los de arriba, los jefes de Castañón y ya Castañón se rajó, se hizo a un lado, pero como siguió el asunto salió Slim y se mantiene el tema y ya se abrió el debate”, afirmó.

En otros temas, el candidato presidencial afirmó que cuenta con encuestas en las que el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade ya empató al segundo lugar en la contienda, Ricardo Anaya de la alianza “Por México al frente”.

"Ya Meade empató a Anaya en la última encuesta que tengo. Esta encuestadora de Nuevo León, Sada, donde repunta Meade y Anaya va para abajo, se lo atribuyen al cambio de dirigencia", detalló.













